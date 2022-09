von Stefan Pichler

Der Blasmusikverband Hochrhein hat am vergangenen Samstag bei einer großen Feierstunde in der Gemeindehalle Unterlauchringen langjährige Blasmusiker aus dem Verbandsgebiet geehrt. 38 Musiker wurden für ihre 40-, 50- und 60-jährige aktive Mitgliedschaft sowie zwei Musikerinnen für 25-jährige Vorstandstätigkeiten ausgezeichnet.

Sie erhielten ihre Urkunden und Ehrennadeln vom Präsidenten des Blasmusikverbandes, Felix Schreiner. Unterstützt wurde er durch seine beiden Stellvertreter Brigitte Russ und Ralf Eckert sowie der Verbandskassiererin Annette Maier. Weitere Ehrungen werden auf der Ebene der Vereine nachgeholt.

Der Blasmusikverband Hochrhein Dem Blasmusikverband Hochrhein (BVH) gehören 101 Vereine mit aktuell 5452 Musikern an. Der Verband gliedert sich in acht Bezirke. Felix Schreiner wurde 2015 zum Nachfolger von Franz Bayer als Präsident des BVH gewählt. Mit seiner Amtsübernahme wurde die zentrale Ehrungsfeier für die Jubiläen ab 40 Jahre eingeführt. Die Ehrungen für 25 Jahre werden auf Vereinsebene vorgenommen.

Es besondere Gäste konnte Felix Schreiner den früheren Präsidenten des Blasmusikverbandes, Franz Bayer und die Lauchringer Bürgermeisterstellvertreterin Audrein James willkommen heißen. Musikalisch umrahmte die Feierstunde ein Ehrungsensemble aus dem Arbeitsbezirk 3 unter der Leitung von Karl Schwegler.

Alle Geehrten mit dem Präsidium des Blasmusikverbands Hochrhein (von rechts): Ralf Eckert, Franz Bayer, Brigitte Russ und Felix Schreiner. | Bild: Stefan Pichler

In den vergangenen Jahren habe sich diese zentrale Ehrungsveranstaltung des Blasmusikverbandes als fester Bestandteil im Jahreskreis der Blasmusik am Hochrhein etabliert. „Es ist wichtig, solche Veranstaltungen durchzuführen, damit wir als Verband den vielen Musikerinnen und Musikern, die ihren Vereinen über Jahrzehnte die Treue gehalten haben, danke sagen zu können“, betone Felix Schreiner in seiner Begrüßung.

Die geehrten Musiker

60 Jahre

Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und einer Urkunde der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV) für 60 Jahre erhielten Herbert Bichlmeier (Musikverein Untermettingen) sowie Gerhard Hochstuhl und Hubert Binninger (Stadtmusik Waldshut).

Eine besondere Leistung erbrachten Herbert Bichelmeier, Gerhard Hochstuhl und Hubert Binninger (von links). Sie wurden für 60 Jahre mit der BDMV-Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Hinten, von links: Ralf Eckert, der Bezirksvorsitzende Paul Brogle, Bezirksdirigent Andreas Dangel, Präsident Felix Schreiner und Birgit Russ.

50 Jahre

Mit der großen goldenen Ehrennadel des Bund Deutscher Blasmusiker (BDB) für 50 Jahre wurden geehrt: Klaus Albiez, Alfons Moser und Bernadette Pfeifer (Musikverein Unteralpfen), Richard Eckert (Musikverein Dogern), Bernd Grießer, Günter Mülhaupt und Norbert Rutschmann (Musikverein Geißlingen), Willi Meier (Musikverein Stetten-Bergöschingen), Konrad Fehrenbach (Trachtenkapelle Höchenschwand), Heidi Muchenberger (Musikverein Urberg) sowie Bernhard und Klaus Vogt (Musikverein Schwörstadt).

40 Jahre

Die goldene Ehrennadel des Bund Deutscher Blasmusikverbände für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten: Hans-Peter Fröhlich (Musikabteilung der Feuerwehr Waldshut-Tiengen), Ulrich Müller und Andreas Rebholz (Musikverein Gurtweil), Markus Schlegel (Trachtenkapelle Strittmatt), Markus Isele (Musikverein Grießen), Martin Brodscholl, Carsten und Gabriele Huber, Wolfgang Keßler und Gabriel Weißenberger (Dorfmusik Rechberg), Susanne Berghaus und Martin Zumkeller (Trachtenkapelle Höchenschwand), Herbert Haselwander und Marcus Stich (Musikverein Urberg), Jörg Maier, Andreas Mayer und Andreas Spitz (Musikverein Menzenschwand), Matthias Kaltenbacher (Musikverein Oberhof), Heike Albicker und Gerold Frey (Musikverein Oberlauchringen) und Jürgen Banholzer (Stadtmusik Tiengen).

Verdienstnadel für Arbeit im Vorstand

Die silberne Verdienstnadel (Lyra blau) des Bunds Deutscher Blasmusikverbände für 25 Jahre Arbeit im Vorstand wurde an Iris Ackermann (Musikverein Riedern am Wald) und Michaela Maier (Musikverein Todtmoos-Weg) verliehen.