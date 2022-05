Die Polizei hat am Donnerstag im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern kontrolliert. Auch im Landkreis Waldshut fanden am Abend zwei Großkontrollen statt – kurz vor dem Zoll in Waldshut in Fahrtrichtung Tiengen und an der B 500 in Häusern. Im Einsatz waren zehn Polizistinnen und Polizisten des Polizeireviers Waldshut-Tiengen und der Waldshut-Tiengener Außenstelle der Verkehrspolizei.

Die Kontrolle Der Anlass der Kontrollen war der bundesweite Aktionstag zur Verkehrssicherheit unter dem Motto „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“. Dabei wurde vor allem kontrolliert, ob Verkehrsteilnehmer in der Lage sind, ihr Fahrzeug sicher zu führen, berichtet Polizeisprecher Mathias Albicker. Überprüft wurde zum einen ob Autofahrer Medikamente, Alkohol oder Drogen zu sich genommen haben. Kontrolliert wurde aber auch, ob Fahrer übermüdet waren, schlecht sehen oder aus anderen Gründen nicht mehr fahrtüchtig waren. Hauptursache für Unfälle Fehlende Verkehrstüchtigkeit gehört laut Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg zu den Hauptunfallursachen. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg wurden 2021 demnach 435 Unfälle polizeilich aufgenommen, bei denen Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Bei diesen Unfällen wurden rund 230 Personen verletzt, 70 davon schwer, eine Person kam ums Leben. Die bundesweiten Kontrollen fanden statt, um die Unfallzahlen zu senken und die Unfallursachen zu bekämpfen.

„Die Ergebnisse waren recht überschaubar“, berichtet Polizeisprecher Matthias Albicker am Freitag. An der Kontrollstelle in Waldshut musste ein 29-jähriger Fahrer wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt mit zur Blutprobe. Einen Alcomatentest habe der Mann laut Albicker nicht durchführen können. Neben starken Alkoholgeruch habe er auch körperliche Unsicherheiten gezeigt, weshalb die Blutentnahme angeordnet wurde.

55 Fahrzeuge wurden am Donnerstag, 5. Mai, kurz vor dem Zoll in Waldshut, im Rahmen einer bundesweiten Aktion kontrolliert. | Bild: Melanie Völk

Ein Fahrer wurde wegen der Nutzung eines Handys während der Fahrt angezeigt. Insgesamt haben die Polizeibeamten von 17.30 bis 19.30 Uhr 55 Fahrzeuge und ihre Insassen überprüft.

Bei der zweiten Kontrollstelle in den späten Abendstunden auf der B 500 in Häusern gab es laut Matthias Albicker keine Beanstandungen. „Insgesamt herrschte vermutlich witterungsbedingt kaum Fahrzeugverkehr“, so der Polizeisprecher abschließend.