Steinen/Wiesental vor 2 Stunden

Gauland-Besuch am 3. Oktober in Steinen: Demonstranten wollen vor der Halle protestieren

Die Polizei bereitet sich auf die AfD-Veranstaltung am Samstag in der Wiesentalhalle in Steinen vor. 100 Teilnehmer werden erwartet. Vor der Halle wurde indes eine Gegenkundgebung genehmigt. Das Motto: „Gauland den Abend vermiesen“.