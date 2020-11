von sk

Ein Toter ist die Bilanz eines Polizeieinsatzes am Montagabend, 16. November, um 22.15 Uhr in Suhr/Kanton Aargau. Ein 68-jähriger Mann war laut Bericht der Kantonspolizei Aargau mit einem Messer bewaffnet und drohte den Beamten mit Suizid. Zwei Beamte der Regionalpolizei und zwei Beamte der Kantonspolizei, fanden den Mann ihn in der Nähe des Wohnhauses.

Laut ersten Erkenntnissen kam es zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und dem Mann, bevor der Mann mit dem Messer bewaffnet auf die Polizisten zuging.

Nach bisherigen Erkenntnisse gab einer der Polizisten fünf Schüsse ab. Trotz Reanimation durch die Polizeibeamten sowie die ausgerückte Ambulanz verstarb der 68-Jährige noch vor Ort.

Die Kriminaltechnischen Arbeiten werden vom Forensischen Institut Zürich übernommen. Die Ermittlungen führt die Luzerner Polizei. Wer Angaben zur Schussabgabe in Suhr machen kann, wird gebeten, sich bei der Luzerner Polizei zu melden unter der Telefonnummer 041/248 81 17.

Bei einer polizeilichen Schussabgabe wird stets geprüft, ob diese verhältnismäßig war. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau hat gegen den Kantonspolizisten, der von der Dienstwaffe Gebrauch gemacht hat, ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet.