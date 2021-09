„Auch in diesem Jahr werden wir uns nicht abhalten lassen, Frauen als Akteurinnen, Frauenthemen und Frauengeschichten zu präsentieren“, hebt die Frauenbeauftragte des Landkreises, Anette Klaas, in ihrem Grußwort auf der Homepage der Frauenaktionswochen hervor.

Ab Oktober werden – mit Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung und bei jeder Veranstaltung mit Anmeldung – Events wie Vorträge, Kinovorführungen, ein Frühstück, eine Wanderung und eine Lesung mit Konzert stattfinden. Dafür werden die Frauenaktionen bis Mitte Dezember fortgeführt. „Auch haben wir uns thematisch teilweise angelehnt und einige Veranstaltungen unter dem Motto ‚Frau und Migration‘ geplant“, so Klaas in ihrem Statement.

Frauenaktionswochen Die Aktionswochen bieten seit 1994 jährlich im Oktober Frauen und Frauengruppen eine Plattform, um sich zu präsentieren, auszutauschen und gemeinsam frauenspezifische Belange und Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Sie sind ein fester Bestandteil des Kultur- und Bildungsangebots im Landkreis Waldshut geworden. Eine Vielzahl von Kooperationspartnerinnen aus Frauengruppen, Institutionen und Vereinen bilden ein großes Netzwerk, das sich über den gesamten Landkreis spannt.

Es findet auch in diesem Jahr keine – wie bis 2019 üblich – große Auftaktveranstaltung statt, sondern es wird am Samstag, 23. Oktober, eine besondere Lesung mit Konzert im Landratsamt Waldshut angeboten: In ihrer Autobiografie beschreibt die Autorin Florence Brokowski-Shekete, Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg, mit einer guten Prise Humor die Erlebnisse einer schwarzen Frau in einer weißen Gesellschaft. Zwei junge Jazzmusikerinnen umrahmen die Lesung mit einem außergewöhnlichen Konzert. Die 23-jährige Sängerin und Saxophonistin Gabriele Maurer stammt aus Laufenburg und ist eine mehrfach ausgezeichnete Stipendiatin. Sie wird von der Pianistin Juliana Saib begleitet, die seit 2020 an der Musikhochschule Mannheim studiert.

Zusätzlich zur Lesung mit Konzert werden weitere Events wie Vorträge, Kinovorführungen, ein Frühstück und eine Wanderung stattfinden. Einige Veranstaltungen sind unter dem Motto ‚Frau und Migration‘ geplant.

Einige ausgewählte Programmpunkte Frauenfrühstück am 12. Oktober von 9.30 bis 11.30 Uhr im Familienzentrum Hochrhein Frauen aus Syrien – Teilnehmerinnen des Projekts DOUNIAplus bei IN VIA Freiburg in Waldshut – bereichern das Frauenfrühstück mit arabischen Spezialitäten. Dabei gewähren sie einen Einblick in ihren Neustart in Deutschland. Welche Ziele und Träume haben die Frauen? Was hilft ihnen, in Deutschland gut anzukommen? Challenge Vereinbarkeit am 14. Oktober ab 16 Uhr online Impulse und Kreative Lösungen für Unternehmen als Erfolgsfaktoren für Arbeitgeberattraktivität. Vortrag über Astrid Lindgren am 21. Oktober von 19.30 bis 21 Uhr im Münsterpfarrhof in Bad Säckingen. Ihr Leben und ihre Texte laden ein zum Dialog mit einer starken Frau, deren Sorge zeitlebens den von Erwachsenen bevormundeten und durch Krieg geängstigten Kindern dieser Welt galt. Anmeldung und Informationen Für alle Veranstaltungen gilt Anmeldepflicht. Ein gedrucktes Programmheft gibt es auch in diesem Jahr nicht. Das Gesamtprogramm mit allen Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen ist jedoch digital abrufbar unter www.frauenaktionswochen-wt.de

Die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises schreibt in ihrem Grußwort: „Mein Dank gilt allen Frauen, Vereinen, Gruppen und Institutionen, die den Mut hatten, miteinzusteigen in das Abenteuer ‚Frauenaktionswochen in Zeiten der Pandemie‘.“