Der Krieg in der Ukraine und der damit verbundene Flüchtlingsstrom musste sich irgendwann auf den Arbeitsmarkt auswirken. Erstmals seit Jahresbeginn ist die Arbeitslosenquote in den Landkreisen Waldshut und Lörrach wieder gestiegen – um 0,4 Prozentpunkte auf 4 Prozent. Wie die Arbeitsagentur Lörrach im jüngsten Bericht für den Juni mitteilt.

Fachkräftenachfrage bleibt unverändert hoch

„Die Fachkräftenachfrage bleibt hoch und bewegt sich auf dem Niveau des Vormonats“, schreibt die Arbeitsagentur weiter. Laut Angaben ist der Bestand an unbesetzten Stellen mit 4260 auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Für Horst Eckert, Leiter der Lörracher Arbeitsagentur, kommt dieser Anstieg nicht überraschend: „Zum 1. Juni wechselte die Betreuung der ukrainischen Flüchtlinge von den Landkreisen zu den Jobcentern.“ Die Beschäftigten der Arbeitsagentur hätten einen Kraftakt hinter sich, der trotz weniger Tage Vorlaufzeit jedoch nahezu reibungslos gemeistert worden sei.

Mehr als 1000 Flüchtlinge sind arbeitslos gemeldet

Dies bedeute auch, dass nun statistisch über 1000 Menschen aus der Ukraine als arbeitslos gemeldet seien. Eckert: „Ohne diesen Effekt wäre die Arbeitslosigkeit sogar etwas gesunken.“

Im Juni waren laut Angaben der Agentur für Arbeit Lörrach 1007 Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit arbeitslos gemeldet. 80 Prozent davon sind Frauen. Der Großteil der Geflüchteten ist zwischen 25 und 55 Jahre alt.

Die Existenzsicherung sei gewährleistet. Nun kümmerten sich die Fachkräfte um den Integrationsprozess, der auf eine frühzeitige, umfassende und ausbildungsadäquate Beratung abziele.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote steigt um 0,4 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm gegenüber dem Mai um 0,4 Prozentpunkte zu und liegt nun bei 4 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,5 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im Juni 2022 bei 4,3 Prozent, im Kreis Waldshut bei 3,6 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im Juni wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8912 Arbeitslose gezählt. Sowohl im Landkreis Lörrach (plus 434 Personen) als auch im Landkreis Waldshut (plus 454) nahm die Arbeitslosigkeit zu. Um 8,5 beziehungsweise 15,7 Prozent. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit um 25,1 Prozent wirkt sich nur in der Grundsicherung aus. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung wird ein saisonüblicher Rückgang um 3,1 Prozent verzeichnet. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren stieg die Arbeitslosigkeit um 20,2 Prozent. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten auch andere Personengruppen. Erstmals nach längerer Zeit stieg die Zahl auch bei Älteren über 50 Jahre (plus 6,8 Prozent). Aber im Juni waren neun Menschen weniger langzeitarbeitslos (minus 0,3 Prozent) gemeldet als im Mai und 482 weniger als im Juni 2021. Nach wie vor sind langzeitarbeitslose Menschen (2638) am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Weniger Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im Juni meldeten sich 2540 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 909 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1644 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 594 Personen eine Arbeit auf und damit 261 weniger als im Juni 2021. Kräftenachfrage nimmt weiter zu Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach wurden im Juni 893 neue Stellen gemeldet. Damit erreicht der Stellenbestand mit 4260 einen neuen Höchststand. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 4869 Stellen. Damit liegt der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen in diesem Juni 41,3 Prozent über dem Bestand des Vorjahresmonats. Beschäftigung noch nicht auf Topniveau Der Bestand (Stichtag: 31. Dezember 2021) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten belief sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach auf 135.130. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Zunahme um 913 (0,7 Prozent). Der Topwert aus 2019 lag bei über 137.000.

„Trotz des großen Potenzials, das ich bei den ukrainischen Menschen erkennen kann, dürfen wir daran keine Erwartungshaltung knüpfen, dass wir unsere Fachkräfteengpässe sofort ausgleichen können“, erklärt Eckert. Dies brauche Zeit und viele Unterstützung. Zum Beispiel bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen oder auch beim Erlernen der deutschen Sprache.