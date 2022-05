Das sind erneut gute Nachrichten: Die Arbeitslosigkeit ist im Monat April in den Landkreisen Lörrach und Waldshut weiter gesunken. Wie die Arbeitsagentur in ihrem aktuellen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Sogar stärker als in den Jahren zuvor.

Und das, obwohl durch den Ukraine-Konflikt nach wie vor große Unsicherheiten herrschen. Gegenüber dem Monat März ist die Arbeitslosenquote erneut um 0,1 Prozentpunkte auf nun 3,7 Prozent gesunken.

Sogar Langzeitarbeitslose profitieren

Corona wirke sich kaum mehr auf die Arbeitsmarktzahlen aus, schreibt die Arbeitsagentur in ihrer Pressemitteilung. Sogar Langzeitarbeitslose profitierten von der Entwicklung und lägen zehn Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Während der Hochphase der Pandemie sei die Arbeitslosigkeit von jungen Menschen noch das absolute Sorgenkind gewesen. In diesem Monat blicke man nun auf einen der niedrigsten Werte der vergangenen zehn Jahre.

Kontinuierlich positive Entwicklung

Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur Lörrach, fasst die aktuelle Lage in der Region Hochrhein zusammen: „Wir spüren seit Jahresbeginn eine kontinuierlich positive Entwicklung. Dieser Aufwärtstrend, kombiniert mit der Corona-Erholung, scheint stark genug, um die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Unsicherheiten und wirtschaftlichen Dämpfer auszugleichen.“

Unternehmen, die bereits Auswirkungen durch Liefer- und Auftragsausfälle spürten, könnten diese mit dem bewährten Instrument der Kurzarbeit abfedern, erklärt Eckert.

Verstärkte Nachfrage nach Arbeitskräften

Er weiß: Die Aufhebung der meisten Corona-Beschränkungen und die Belebung der Wirtschaft im Frühjahr hätten die Nachfrage nach Arbeitskräften verstärkt. Der Stellenbestand ist im April auf einen neuen Höchststand geklettert. 3845 offene Stellen sind bei der Arbeitsagentur im April gemeldet worden.

Die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote fällt um weitere 0,1 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm gegenüber dem März um weitere 0,1 Prozentpunkte ab und liegt nun bei 3,7 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,3 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im April 2022 bei 4,0 Prozent, im Kreis Waldshut bei 3,2 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im April wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8250 Arbeitslose gezählt. Sowohl im Landkreis Lörrach (minus 88 Personen) als auch im Landkreis Waldshut (minus 78) ging die Arbeitslosigkeit zurück. Um 1,6 beziehungsweise 2,5 Prozent. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren ging die Arbeitslosigkeit um 5,5 Prozent zurück. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten auch andere Personengruppen. Sowohl bei Älteren über 50 Jahre (minus 3,3 Prozent) als auch bei Langzeitarbeitslosen (minus 2,2 Prozent) nahm die Arbeitslosigkeit gegenüber dem März erneut ab. Im April waren 62 Langzeitarbeitslose weniger als im März (2804) und 302 weniger als im April des Vorjahres gemeldet. Nach wie vor sind langzeitarbeitslose Menschen am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist jeder dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Mehr Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im April meldeten sich 1736 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 807 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1914 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 715 Personen eine Arbeit auf und damit 150 weniger als im April 2021. Kräftenachfrage nimmt weiter zu Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach wurden im April 828 Stellen gemeldet. Damit erreicht der Stellenbestand mit 3845 einen neuen Höchststand. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 3083 Stellen. Damit liegt der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen in diesem April 67,2 Prozent über dem Bestand des Vorjahresmonats. Beschäftigung erholt sich Der Bestand (Stichtag: 30. September 2021) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 135.790 an. Der Topwert von über 137.000 aus 2019 wurde zwar noch nicht erreicht, allerdings steigen die Zahlen seit Beginn 2021 stetig an.

Der Arbeitsmarkt befindet sich nach aktueller Darstellung der Arbeitsagentur in ruhigem Fahrwasser. Dennoch treibe Eckert die Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt um. „Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden voraussichtlich ab dem 1. Juni Anspruch auf Grundsicherung haben“, sagt der Agentur-Leiter in Lörrach. Die Jobcenter bereiteten sich auf die Umsetzung mit Hochdruck vor.