Der Wald ist als Klimaschützer unverzichtbar. In Zeiten des Klimawandels ist er gefährdet. Was kann man dem Waldsterben entgegensetzen? Mit dieser und weiteren Fragen beschäftigt sich der Wald- und Holztag in Birkendorf.

Der Wald- und Holztag, eine Kooperationsinitiative des Holzwerks Braun mit dem Forstamt Waldshut, bot Waldbesitzern und Interessierten Gelegenheit, sich über eine sinnvolle Wiederbewaldung von Kahlflächen und alles rund um den Wald bei den zuständigen Förstern zu informieren.

Volksfestähnlicher Charakter

Tausende waren bei gutem Wetter zur Veranstaltung gekommen, die volksfestähnlichen Charakter annahm. „Das übertrifft all unsere Erwartungen“, zeigten sich Bezirksleiter Tom Drabinski vom Forstamt und Marius Braun vom Sägewerk über die Resonanz zufrieden.

Mitarbeiter des Kreisforstamtes und die Waldarbeiter von ForstBW gestalteten mit Ständen und Pflanzbeet die Präsentation für Besucher vor und standen Waldbesitzern und Interessierten für Fragen rund um Wald und Bäume zur Verfügung. | Bild: Ursula Ortlieb

Unter den Gästen waren auch politische Vertreter wie Martin Strittmatter in Vertretung von Minister Hauk, die Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Daniela Evers (Grüne), sowie der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner (CDU) und Bürgermeister Tobias Gantert.

Der Wald- und Forsttag Zum Wald- und Holztag mit geschätzten 5000 Besuchern hatten das Kreisforstamt Waldshut und das Holzwerk Braun in Birkendorf eingeladen. Eine derartige Veranstaltung beim Birkendorfer Sägewerk gab es zuletzt 2013.

An den Ständen des Forstamts und weiteren für Forsttechnik konnte man sich über alles, was den Wald betrifft, beraten lassen. Eine Pflanzfläche für Mischwald mit Beispielen empfohlener Baumarten war angelegt, die großes Interesse fand. Fördermöglichkeiten und Sicherheit bei der Waldarbeit waren weitere wichtige Themen.

Beim Ausbildungsmobil von Forst Baden-Württemberg (Forst BW) wurde zu Berufen der Wald- und Forstwirtschaft informiert.

Das Gelände des Forstamts von oben. In der Mitte zwischen den Forstamtsständen war ein Pflanzbeet mit Baumarten für Mischwald angelegt. (Drohnen-Aufnahme: | Bild: Stephan Pepi

Die Naturparkschule Birkendorf präsentierte sich mit einem abwechslungsreichen Mitmachprogramm für Kinder. Unter Anleitung von sieben Lehrkräften konnten unter anderem Lebewesen des Waldbodens und Holzarten bestimmt, Holzigel gebastelt und in einer Fühlbox Dinge des Waldes ertastet werden.

Publikumsandrang gab es zur Mittagszeit beim Stand des FC Birkendorf, der für das leibliche Wohl am Wald- und Holztag sorgte. Kinder tobten sich auf der Hüpfburg aus. | Bild: Ursula Ortlieb

Der Schulförderverein bot Muffins und Kaffee an. Mit 1000 von Schülereltern gebackenen Muffins war man für den Andrang gewappnet. Auch für Kugelbahngäste war die Veranstaltung ein willkommenes Angebot. Beim Holzwerk konnten sich Kinder auf der Hüpfburg austoben, während sich die Eltern am Stand des FC Birkendorf mit Grillwurst und Wecken stärkten.

Das Nabu-Naturschutzzentrum beim benachbarten Naturena-Badesee war mit einer neuen Ausstellung geöffnet.

Gläserne Produktion im Sägewerk

Moderne Sägewerkstechnik erlebten über 3500 der interessierten Besucher bei Führungen durch die laufende Produktion.

Waldtag Birkendorf

Die Sägewerksinhaber Josef Hermann, Marius und Julian Braun führten das Publikum durch die einzelnen Produktionsstationen, bei der 99 Prozent des Holzes verwertet werden. Anfallende Hackschnitzel werden an Gutex, Sägemehl zur Pelletsverarbeitung verkauft.

Sägewerksfamilie Braun mit Mitarbeitern am Wald- und Holztag in Birkendorf: Das Sägewerk arbeitete für die Besucher mit voller Produktion. Mehr als 3500 Gäste konnten die einzelnen Bearbeitungs- und Verwertungsschritte beobachten. Die Belegschaft war am Holz- und Waldtag vollzählig vertreten. Einige davon sind nicht auf dem Bild. | Bild: Ursula Ortlieb

Auf dem Werksgelände präsentierten sich holzverarbeitende Firmen und Organisationen. So waren das Zentrum Holzbau Schwarzwald, Küchenbau Geng und viele andere vertreten.

Waldtag Birkendorf

Die Sägewerksfamilie dankte dem FC Birkendorf für die Bewirtung, sowie der Freiwilligen Feuerwehr und dem DRK für Sicherheitsdienste.

