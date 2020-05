Eigentlich wollte der Blasmusikverband Hochrhein (BVH) in diesem Jahr sein Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen mit mehreren Veranstaltungen feiern. Doch Corona machte dem Verband einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist klar: Nachdem bereits das Galakonzert Ende März auf nächstes Jahr verschoben wurde, ist nun auch das Verbandsmusikfest vom 26. bis 29. Juni abgesagt.

Was passiert mit den Veranstaltungen bis Sommer?

„Alle Veranstaltungen vor den Sommerferien mussten wir leider stornieren“, sagt Ralf Eckert, 1. Vizepräsident des BVH. Völlig unklar sei außerdem, wann die Vereine überhaupt wieder mit der Probenarbeit beginnen können.

Ralf Eckert, der 1. Vizepräsident des Blasmusikverbands Hochrhein. | Bild: Joel Schindler

Was passiert mit dem Verbandsmusikfest?

Im jüngsten Newsletter habe der Verband den Vereinen mitgeteilt, dass ein Verbandsmusikfest im Juni nicht möglich sein wird. Lange habe der Musikverein Öflingen als Veranstalter des Festbetriebs des Verbandsmusikfestes mit einer offiziellen Absage warten müssen. Denn lange sei nicht geklärt gewesen, was nun als Großveranstaltungen verboten sei und was nicht, so Eckert. „Der Verein hängt mit einem großen Risiko in Verträgen, aus denen er nur mit klarem behördlichem Verbot herauskommt“, so Eckert.

Als Veranstaltungspartner sei der BVH mit dem Musikverein Öflingen, der Stadt Wehr und den Behörden eng im Austausch und stehe zu seiner Mitverantwortung. „Wir sind dem MV Öflingen an dieser Stelle zu großem Dank verpflichtet, für die über zweijährige Vorbereitungsarbeit und das viele Herzblut, das sie in diese Veranstaltung gesteckt haben.“, so Eckert.

Gibt es einen Ersatztermin?

Die Fäschtbänkler am 27. Juni waren als Hauptact schon ausverkauft. Eine Verschiebung um genau ein Jahr sei aus verschiedenen Gründen leider auch nicht möglich. „Es ist wirtschaftlich und auch emotional wirklich sehr tragisch, dass dies alles nicht in ein schönes Fest münden darf“, sagt Eckert.

Ausverkauft war das Konzert der Fäschtbänkler. Jetzt ist es abgesagt und die Gäste bekommen ihr Geld zurück. | Bild: Musikverein Öflingen

Neben dem Festbetrieb in Öflingen, würden auch sämtliche weitere Veranstaltungsteile des Verbandsmusikfestes ersatzlos entfallen. Dazu zählt das Wertungsspiel und der BDB-Solistenwettbewerb.

Einzig für den Festakt ist ein Ersatztermin im Herbst angedacht. „Alles in den Herbst zu verschieben ist gar nicht möglich und ebenfalls unsicher, da niemand sagen kann, wann, und, unter welchen Umständen Veranstaltungen dieses Jahr überhaupt wieder möglich sein werden“, erklärt Eckert die Problematik.

Wie geht es im Herbst weiter?

Alle bisher schon im Herbst geplanten Veranstaltungen des Jubiläumsjahres bleiben unter Vorbehalt vorerst weiter in der Planung.

Das geplante Programm im Herbst Restprogramm im Herbst vorbehaltlich der Durchführbarkeit aufgrund behördlicher Veranstaltungsvorgaben: Samstag/Sonntag 05. bis 13. September 2020 Herbstkonzerte des Verbandsjugendorchesters Hochrhein (VJO) in der Region; Freitag bis Samstag, 09. bis 10. Oktober 2020 Ausrichtung der Hauptversammlung des Bundes Deutscher Blasmusikverbände e.V. (BDB), Gremiensitzungen, Gesellschaftsabend und Hauptversammlung in der Stadthalle Waldshut, Begleitprogramm unter andrem in der Trompeterstadt Bad Säckingen; Samstag 10. Oktober Doppelkonzert Sinfonisches Blasorchester Hochrhein (SBO) und Verbandsjugendorchester Hochrhein in der Stadthalle Waldshut; Sonntag 24. Oktober 2020 eventuell Nachholtermin Festakt 100 Jahre BVH; Sonntag 25. Oktober Ehrungsfeier des BVH.

Auch die geplante Tournee das Verbandsjugendorchesters im Sommer nach Polen falle aus und soll möglichst um ein Jahr verschoben werden. Die Konzertreihe im Herbst will das Verbandsjugendorchester vorbereiten, sobald wieder Probenbetrieb möglich ist.

Ralf Eckert sagt zu den ausgefallenen Veranstaltungen: „Die Ausfallserie der ganzen Veranstaltungen beschert den Verantwortlichen mindestens genauso viel Arbeit, wie wenn die Veranstaltungen stattgefunden hätten. Es kostet unheimlich Kraft, da die emotionale Entschädigung ausbleibt.“