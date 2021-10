von Susanne Eschbach

Für Musicalfreunde hat am Samstag, 16. Oktober, das lange Warten endlich ein Ende. Um 20 Uhr öffnet sich der Vorhang im Gloria-Theater für das neue Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“. 24 Vorstellungen sind geplant, für alle außer die Premierenveranstaltung gibt es noch Karten.

Nach der Weltpremiere im vergangenen Herbst erlaubte Corona gerade mal sieben Musical-Vorstellungen und die auch nur vor kleinem Publikum. Dann war für viele Wochen Schluss.

Maskenpflicht und 3G-Regelung

Doch die 3G-Regelung und die neue verbesserte Lüftungsanlage macht es möglich, dass bei den Vorstellungen wieder alle 600 Plätze im Theater besetzt werden dürfen. Allerdings gilt im ganzen Theater die Maskenpflicht – auch am Platz. „Es ist immer noch ungewohnt, sich wieder und so vielen Leuten zu begegnen“, erklärt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt. Doch: „Das Erlebnis in der Gemeinschaft ist einfach ein Besonderes“, ist Schmidt überzeugt.

Verlosung Während es für alle Vorstellungen von „Tommy Tailors Traumfabrik“ noch Karten gibt, ist die Premiere am Samstag, 16. Oktober, ausverkauft. Doch der SÜDKURIER verlost nochmals drei mal zwei Karten für die Premiere im Gloria-Theater. Sie wollen an der Verlosung teilnehmen? Dann senden Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort „Traumfabrik“ sowie ihrem vollständigen Namen, Adresse und einer Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind. Die Mailadresse lautet: saeckingen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist Samstag, 9. Oktober, um 12 Uhr. Kartenvorverkauf Der Kartenvorverkauf für das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ im Gloria-Theater Bad Säckingen läuft. Premiere feiert das Stück am Samstag, 16. Oktober. Tickets kosten zwischen 29,90 Euro und 109,90 Euro. Informationen zum Musical und zum Vorverkauf gibt es unter www.immerwo.de

Der Intendant hat die vergangenen Wochen vor allem dazu genutzt, weiter an dem neuen Musical zu feilen. So wird sich die Kulisse in den kommenden Vorstellung leicht verändert präsentieren. „Die Bühne ist jetzt animiert“, sagt Schmidt. Das heißt, in der Traumfabrik leuchtet und funkelt es, was alles ein wenig realistischer macht.

Sowohl an der Kulisse, als auch an den Kostümen ist nochmals Feinarbeit geleistet worden. | Bild: Gloria-Theater Bad Säckingen

„Auch der fliegende Drache ist lebendiger geworden“, verrät Jochen Frank Schmidt weiter. War er vorher eher statisch, sind die Flugbewegungen jetzt lebendiger. Auch die Kostüme sind überarbeitet und verschönert worden.

Proben via Zoom

Bis auf vier Darsteller, die bereits in anderen Verpflichtungen sind, ist wieder die vertraute Mannschaft an Bord. „Für die fehlenden Darsteller haben wir ein kleines Casting durchgeführt und konnten so wieder alle Rollen besetzen“, sagt der Intendant. „Die neuen Leute passen sehr gut in das Team“, freut sich Schmidt.

Musical-Star Isata Kamara ist auch wieder bei Tommy Tailors Traumfabrik dabei. | Bild: Alexander Kaemmer

Nach wie vor probt der Intendant per Zoom mit seinen Darstellern. „Wir hatten bisher nur Einzelproben“, erläutert Schmidt. Damit die Schauspieler keinen Tanzschritt und keine Textpassage vergessen, steht ihnen umfangreiches Video- und Audiomaterial zur Verfügung, an dem sie sich orientieren können. Die Gesamtproben in Präsenz beginnen in dieser Woche.

Obwohl keine einfachen Zeiten hinter dem Gloria-Theater liegen, habe es Jochen Frank Schmidt genossen, dass er dem Musical noch einmal so viel Aufmerksamkeit schenken konnte. „Am Schluss hat sich alles wie ein Kunstwerk angefühlt“, sagt er und freut sich darauf, das Ergebnis endlich den Zuschauern zeigen zu dürfen.

Testmöglichkeit im Haus

Um die Saison nicht ein weiteres Mal zu gefährden, halten sich Schmidt und Dieterle streng an die Corona-Verordnungen. „Die Gesundheit unserer Gäste und Mitarbeiter ist das Allerwichtigste für uns“, sagt der Musicalmacher. Das heißt, es wird genau kontrolliert, ob die Zuschauer geimpft oder genesen sind. Gleichzeitig wird im Haus eine Testmöglichkeit angeboten. „Wir wollen auf keine der 24 Vorstellungen mehr verzichten“, erklärt Jochen Frank Schmidt. Eigentlich plant das Theater, auch mit diesem Musical in die Verlängerung zu gehen. „Doch das entscheiden die Zuschauer.“

