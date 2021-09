von Susanne Eschbach

Es ist zwar auch eine Nebenerscheinung von Corona, aber in diesem Fall eine besonders angenehme. Denn noch nie war das Programm des Gloria-Theaters so prall gefüllt wie das der kommenden Saison 2021/2022. „Am Ende der Saison wird sich der Vorhang des Theaters – das Musical Tommy Tailor und die Gastspiele zusammengerechnet – insgesamt 103 Mal gehoben und gesenkt haben“, rechnet Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt vor.

„Wir haben jetzt richtig Lust und freuen uns, dass es losgeht“, freut sich Schmidt. Die schweren letzten Monate mit Corona scheinen vergessen, denn bedingt durch die neue 3G-Regelung sind der Intendant und der kaufmännische Direktor Alexander Dieterle überzeugt davon, dass die neue Saison komplett durchgespielt werden kann. Es dürfen wieder alle 600 Plätze im Theater besetzt werden. In den vergangenen Wochen hat das Gloria-Theater einen Teil der Mitarbeiter für Corona-Schnelltests ausbilden lassen. So wird es bei jedem Vorführungstermin die Möglichkeit geben, sich direkt am Theater testen zu lassen.

Der Zauberer Jamiro, die Traumfee Funkelperlchen, Tommy Tailor und das Schweinhorn Herb tanzen – Das Musical wird bald wieder ganz oft zu sehen sein. | Bild: Peter Koch

Vor allem das Musical „Tommy Tailors Traumfabrik“ nimmt einen großen Raum im Saisonprogramm ein. Nach der Weltpremiere im Herbst 2020 durften vor der Schließung gerade einmal sieben Vorstellungen gespielt werden. Die Erleichterung, endlich wieder spielen zu dürfen, mündet in einer zweiten Weltpremiere am Samstag, 16. Oktober. „Das nehmen wir uns jetzt einfach raus“, so Schmidt. Aktuell stehen­­ ­24­­­­ ­Vorstellungen auf dem Programm. „Doch wir gehen davon aus, dass wir in die Verlängerung gehen und dann wird das Stück insgesamt 54 Mal zu sehen sein“, so Jochen Frank Schmidt. Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten, die ab sofort reserviert werden können.

Comedy Stefan Danziger gilt als Senkrechtstarter in der Comedy-Szene und steht im November auch auf der Gloria-Bühne. | Bild: Anja Pankotsch

Das Gastspielprogramm ist auch in diesem Jahr mit Kabarett, Comedy, Musik oder Theaterring abwechslungsreich bestückt. Kabarettist Christoph Sonntag eröffnet am Freitag, 1. Oktober, die neue Saison. Auch neue Stars kommen an den Hochrhein. So gibt sich der Comedy-Senkrechtstarter Stefan Danziger am 4. November die Ehre. Und geballte Frauenpower bringen das Duo „Suchtpotenzial“ am 26. Februar auf die Gloria-Bühne. Musikalisch werden „Soul Of Tina“ oder „The Michael Jackson Tribute“, die Bühne rocken. Im Bereich a cappella treten „La-Le-Lu“ oder „Maybebop“ auf. Emil Steinbergers einziges Gastspiel in Deutschland wird sich in diesem Jahr allein auf das Gloria-Theater beschränken.

Christoph Sonntag | Bild: Markus Palmer

Johann König ist nach langer Pause ebenfalls zurück. Und die Kinder dürfen sich am 6. Dezember nicht nur auf den Nikolaus, sondern auch auf das Kindermusical „Robin Hood“ freuen.

Hier finden Sie weitere Infos zu den Vorstellungen:

