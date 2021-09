Wie alle Kreisimpfzentren (KIZ) in Baden-Württemberg wird auch das KIZ in der Tiengener Stadthalle Ende September geschlossen. In einer Mitteilung weist das Landratsamt Waldshut darum darauf hin, dass jeder, der bis Mittwoch, 8. September, zur Erstimpfung mit Biontech nach Tiengen kommt, noch am 29. September die Zweitimpfung erhalten kann.

Wer sich nach dem 8. September für eine Erstimpfung entscheide, der müsse rechtzeitig Kontakt mit einer Hausarztpraxis oder einem niedergelassenen Arzt aufnehmen, um einen Termin für die Zweitimpfung zu vereinbaren. „Wer keine Hausarztpraxis hat, kann auf der Internetseite der Kassenärztlichen Vereinigung BW über die Corona-Karte Baden-Württemberg (https://coronakarte.kvbawue.de) den Standort der nächstgelegenen Corona-Schwerpunktpraxis finden, um einen Zweitimpfungstermin zu vereinbaren“, heißt es in der Mitteilung.

Auffrischimpfungen ab sofort möglich

Auch Drittimpfungen sind ab sofort im Tiengener KIZ möglich. Dies betreffe laut Landratsamt Menschen über 80 Jahren, Personen, die in Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Eingliederungshilfe oder weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder dort leben, Pflegebedürftige, die zuhause gepflegt werden, sowie Personen mit einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche oder unter immunsuppressiver Therapie. Die Auffrischimpfung erfolgt aber für alle Gruppen erst dann, wenn die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Die Terminvereinbarung über www.terminland.de/landkreis-waldshut/ oder telefonisch unter 07751 86-5151 ist weiterhin möglich und vermeidet längere Wartezeiten vor der Stadthalle. Ein Termin ist aber nicht zwingend notwendig. Die Öffnungszeiten des Kreisimpfzentrums werden veröffentlicht unter www.landkreis-waldshut.de/aktuelles/impfzentrum-waldshut-tiengen-1