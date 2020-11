„Morgen wird geheiratet!“, so entschieden es Jennifer und Andreas Falkus aus Rheinfelden/CH am vergangenen Freitag. Am nächsten Tag wollten sich die beiden wirklich schon das „Ja-Wort“ geben.

Erneuter Lockdown war ein Schock

Warum so spontan? Bereits für den 4.4.2020 hatten die beiden ihr großes Fest mit über 150 Gästen geplant. Corona machte dem Paar jedoch einen Strich durch die Rechnung und so wurde die Feier auf den 7. November verschoben. Am Mittwoch dann der Schock für das Paar: Die Entscheidung der Bundesregierung zum Teil-Lockdown ab dem 2. November. Und wie viele andere Paare auch, hätten dann auch sie ihr Fest schon wieder verschieben müssen. „Es darf doch nicht sein, dass es wirklich so weit kommt, dass wir unsere Hochzeit nicht einmal mit unserer Familie und unseren Geschwistern feiern können“, dachte sich die Braut Jennifer Falkus dann.

Die vergangenen Wochen seien mit den ständig wechselnden Corona-Verordnungen ein Hin und Her gewesen, erzählt Jennifer Falkus. Zumindest wollte das Paar im engsten Familienkreis feiern. Und so entschieden sie sich zur Blitzhochzeit noch am Samstag. So spontan, weil auch unklar sei, was mit und nach dem Lockdown kommt. Nach 13 Jahren Partnerschaft und während des aktuellen Hausbaus in Nollingen wollten sie endlich heiraten. Sie wollten nicht mehr warten.

Wehr Die Ortspolizei in Zeiten von Corona: „Gesunder Menschenverstand ist keine Frage des Alters“ Das könnte Sie auch interessieren

Schwägerin wurde zur „Express-Hochzeitsplanerin“

Die Braut griff zum Telefonhörer und rief ihre Schwägerin Nadja Osieka an, die als Hochzeitsfotografin in Rheinfelden zum Glück eine Menge Kontakte hat und sich somit kurzerhand die Rolle der „Express-Hochzeitsplanerin“ übernahm. Auch in der gewünschten Location im Röttlerhof in Lörrach habe man spontan reagiert, die Mitarbeiter dekorierten von heute auf morgen die Event-Scheune, stellten das Hochzeitsmenü zusammen und kauften ein.

Im Röttlerhof war für die beiden die perfekte und vor allem sehr spontane Locatiion. | Bild: Nadja Osieka Hochzeitsfotografin www.nadjaosieka.de

Für das Styling war Stefanie Ulrich zuständig. Jennifer Falkus beschreibt die Zitterpartie, die sie bei der so kurzfristigen Organisation erlebte. So sei es anfangs schwierig gewesen, einen Standesbeamten zu erreichen. „Ich dachte echt, das klappt nicht“, sagt sie. Mehrere Standesämter hätten abgelehnt. „Zu kurzfristig“, hieß es.

Doch dann erreichte Nadja Osieka die Standesbeamtin Simone Oßwald der Stadt Wehr. „Sie war gerade auf einer Schulung, doch wusste sie, dass der Termin noch frei ist und sagte spontan zu“, erzählt Osieka. So konnte das Paar im Standesamt Wehr getraut werden. „Dem Pfarrer jedoch war dies zu spontan“, so die Schwägerin der Braut. Und so organisierte Osieka kurzerhand – und als Überraschung für das Brautpaar – eine freie Trauung mit der Traurednerin Nadine Dreher.

Traurednerin Nadine Dreher war für die freie Trauung spontan mit dabei und sang sich auch in die Herzen des Paars. | Bild: Nadja Osieka Hochzeitsfotografin www.nadjaosieka.de

Fest wurde zur Traumhochzeit

Am Samstag dann die Feier im engsten Familienkreis mit zehn Personen. Mehr waren auch dann schon nicht erlaubt. Auch die Freundin, die schon länger extra aus Amerika angereist war, konnte nicht mitfeiern. „Auch wenn viele Freunde und Familienmitglieder uns fehlten, war es ein perfekter Tag“, erzählt die Braut. „Wir haben gefeiert, getanzt, gegessen, wir hatten alles, was eine perfekte Hochzeit ausmacht“. Auch die Überraschung der freien Trauung war gelungen: „Ich hab einfach nur geweint vor Glück“, so Jennifer Falkus.

„Noch mehr Emotionen hätte sie nicht aus mir herausholen können“, sagt die Braut über die Traurede von Nadine Dreher. | Bild: Nadja Osieka Hochzeitsfotografin www.nadjaosieka.de

Die emotionale Traurede gab es dann auch für das Paar. | Bild: Nadja Osieka Hochzeitsfotografin www.nadjaosieka.de

Mit ihrer persönlichen Traurede traf Nadine Dreher ins Schwarze. „Noch mehr Emotionen hätte sie nicht aus mir herausholen können“, beschreibt die Braut diesen besonderen Moment. Blickt sie auf Samstag zurück, weiß sie: „Es war eine Traumhochzeit“.

Auch die Hochzeitstorte durfte nicht fehlen. | Bild: Nadja Osieka Hochzeitsfotografin www.nadjaosieka.de

So können Hochzeiten aktuell gefeiert werden: Standesämter bleiben geöffnet: Die Standesämter bleiben geöffnet, Hochzeiten seien also nach wie vor möglich, jedoch nur sehr eingeschränkt, erklärt Christoph Neethen vom Staatsministerium Baden-Württemberg auf Anfrage des SÜDKURIER. Er sagt: „Wir empfehlen jedem Hochzeitspaar, sich vor der Hochzeit beim jeweiligen Standesamt nach der jeweiligen Umsetzung der Hygieneregeln zu erkundigen.“ Diese zehn Personen dürfen aktuell mitfeiern: Mit dem Teil-Lockdown dürfen bei einer Hochzeitsfeier nur noch zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten zusammenkommen. Wenn mehr als zehn Personen in einem Haushalt leben, gilt diese Beschränkung nicht. Es dürfen dann aber keine weiteren Personen aus einem zweiten Haushalt hinzukommen. Es können auch mehr als zwei Haushalte zusammenkommen, aber nur dann, wenn es sich bei den eingeladenen Personen nur um Verwandte in direkter Linie handelt. Dabei dürfen es aber ebenfalls insgesamt nicht mehr als zehn Personen sein. Verwandtschaft in gerader Linie bedeutet: Großeltern, Eltern, Kinder. Bei der Betrachtung ist immer von der Ausgangsperson auszugehen – also wer lädt ein, und, in wessen Haushalt findet das Treffen statt. Die Regel bedeutet konkret für ein Hochzeitspaar: Sie dürfen ihre Eltern und Großeltern einladen, jedoch dürfen nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen. Geschwister, Tanten oder Onkel gelten hingegen nicht als Verwandte in direkter Linie und dürfen nicht kommen. Bei der Regelung gehe es aber nicht darum, auszuloten was maximal möglich ist, steht in der Verordnung. Gerade jetzt gelte es wieder Risikogruppen – also Menschen mit Vorerkrankung und ältere Menschen – besonders zu schützen. Statt möglichst viel aus den Regelungen herauszuholen, sollte man also verantwortungsvoll gegenüber seinen Angehörigen sein, für die eine Infektion mit dem Corona-Virus SARS-CoV-2 eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellen kann, so der Wortlaut in der Verordnung. Quelle: Änderungen der Corona-Verordnung ab 2. November, Baden-Württemberg. Weitere Infos hier

Alle legten sich mächtig ins Zeug

„Ohne meine Schwägerin wäre die Feier nicht möglich gewesen“, weiß Jennifer Falkus. Und sie fügt hinzu: „Wir haben die beste Familie und Freunde der Welt, ohne sie wäre der Tag nicht so unvergesslich für uns geworden.“ Man müsse zudem wirklich Glück haben, dass man auf solch spontane Leute trifft. Auch der Röttlerhof hätte mächtig Gas gegeben. Und auch die Trauzeugen standen dem Paar zur Seite, hätten schnell noch ein Hochzeitsauto organisiert.