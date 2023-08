Lörrach: Mehrere Notrufe zum Streit gehen ein

Zwei Gruppen sind am Montagabend, 14. August, in Lörrach aufeinander losgegangen. Der Streit verlagerte sich laut Polizeimeldung von der Innenstadt bis zum Bahnhof. Die Streithähne lösten einen Großeinsatz aus. Mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei rückten an.

Kurz vor 22 Uhr sei über Notruf die erste von mehreren Meldungen eingegangen. Den Polizisten gelang es, die beiden Gruppen am Bahnhof auseinander zu treiben.

Ein gestohlenes Handy soll den Streit ausgelöst haben. Einer der Streithähne soll sogar ein Messer gezückt haben. Aber die Polizisten konnten nicht klären, wo Handy und Messer geblieben sind. Die Ermittlungen laufen.

Klettgau: Heftiger Zusammenstoß auf der B34

Auf der B34, an der Einmündung nach Klettgau-Rechberg, sind am Montagmorgen, 14. August, zwei Autos ineinander gekracht. Die beiden Fahrer, eine 23-Jährige und ein 58-Jähriger, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Beifahrerin im Wagen der Unfallverursacherin blieb unverletzt, teilt die Polizei mit. Vorsorglich war der Rettungshubschrauber angefordert worden.

Die 23-Jährige bog mit ihrem Hyundai nach links auf die Bundestraße. Der 58-Jährige krachte mit seinem VW ins Auto der Frau. Sein Wagen überschlug sich laut Angaben mehrfach und landete neben der Fahrbahn.

Beide Autos sind Schrott. Den Schaden gibt die Polizei mit 60.000 Euro an.

Der Rettungsdienst war mit vier Fahrzeugen und dem Hubschrauber vor Ort. Die Feuerwehr rückte mit drei, die Polizei mit zwei Fahrzeugen an.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die B34 komplett gesperrt.

Lauchringen: Verletzte Autofahrerin nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall zwischen den Ortsteilen Ober- und Unterlauchringen am Montag, 14. August, kurz nach 13 Uhr, ist einen Autofahrerin (56) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Die 56-Jährige musste an der Kreuzung B314/B34 bremsen. Ein 44-Jähriger hatte offensichtlich nicht aufgepasst. Sein Wagen krachte in das Auto der Frau.

Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro.

Dogern: Auto zerkratzt – Polizei bittet um Hinweise

Ein im Winkel in Dogern vor einer Gaststätte geparktes Auto ist am Montag, 14. August, zwischen 11.45 und 12.45 Uhr zerkratzt worden, schreibt die Polizei. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-0) hofft auf Hinweise.

Bei dem auf der linke Seite beschädigten Auto handelt es sich um einen schwarzen Mazda CX-5, einen SUV. Der Schaden soll bei rund 800 Euro liegen.

Lörrach: Mit 2,6 Promille auf dem Fahrrad

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag, 15. August, in Lörrach einen sturzbetrunkenen Fahrradfahrer gestellt. Wie die Polizei mitteilt hatte der Mann 2,6 Promille Alkohol intus.

Der 40-Jährige wurde gegen 2.30 Uhr aus einer Bar verwiesen. Wogegen er sich wehrte. Das rief die Polizei auf den Plan. Der Mann musste pusten. Die Beamten mahnten den Mann an, dass er in seinem Zustand nicht auf sein Rad steigen soll, heißt es. Eine halbe Stunde später begegneten sie ihm wieder. Und: Er saß trotz der Mahnung auf seinem Rad.

Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, stellten das Fahrrad sicher und zeigten den Mann an.

Schopfheim: Motorradfahrer entwischt der Polizei

Ein Mann ist am Montag, 14. August, im Raum Schopfheim mit seinem Motorrad der Polizei entwischt. Wie die Polizei berichtet, war an der Maschine kein Kennzeichen angebracht. Als er einen Streifenwagen in der Inselstraße im Schopfheimer Stadtteil Langenau sah, drehte er den Gashahn auf.

Laut Angaben raste er über eine Wiese und einen Fahrradweg Richtung Enkenstein davon. Die Polizei schaltete Blaulicht und Einsatzhorn ein und verfolgte den Mann über Wieslet bis nach Tegernau. Der Biker verschwand dort im Wald.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er trug schwarze Oberbekleidung, einen markant grünen Rucksack, einen dunklen Cross-Helm, Sneakers und eine Arbeitshose. Zierliche Statur, zwischen 1,60 und 1,80 Meter. Es soll sich um einen Heranwachsenden oder einen jungen Erwachsenen handeln.

Die Verfolgungsjagd sei von mehreren Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise. Zeugen können sich auf dem Revier in Schopfheim (07622 666980) melden.