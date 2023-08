Waldshut-Tiengen: Wieder betrunken erwischt

Manche lernen‘s einfach nie. Die Polizei hat am Donnerstag, 10. August, gegen 22.45 Uhr, im Wallgraben in Waldshut einen 50-jährigen Wiederholungstäter aus dem Verkehr gezogen. Erst Ende Mai verlor der Mann seinen Führerschein nach einer Trunkenheitsfahrt. Er setzte sich trotzdem hinters Steuer – und das erneut sturzbetrunken. Wie die Polizei berichtet, hatte er zwei Promille Alkohol intus.

Bei der Kontrolle rochen die Beamten den Alkohol sofort. Das Ergebnis des Alcomaten bestätigte den Verdacht. Wie uneinsichtig der 50-Jährige ist, zeigte sich daran, dass er die Polizisten auch noch beleidigte und bedrohte. Da kommt wohl einiges auf ihn zu.

Murg: Einbruch in Möbelgeschäft

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 9. auf 10. August, in das Gebäude eines Möbelgeschäfts in der Hauptstraße in Murg eingebrochen, berichtet die Polizei. Laut Angaben hebelten sie sogenannte Möbeltresore auf und nahmen das Geld raus. Wie viel, ist noch nicht geklärt.

Bad Säckingen: Linienbus kracht in Auto

An der Einmündung zum Busbahnhof in Bad Säckingen ist am Donnerstag, 10. August, 16.25 Uhr, ein Linienbus in ein Auto gekracht. Laut Polizeimeldung entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Weil unterschiedliche Aussagen der Beteiligten im Raum stehen, sucht die Polizei Zeugen.

Beim Auto handelt es sich um einen roten VW Golf. Beide wollten nach rechts in die Waldshuter Straße biegen. Während des Abbiegens soll der Bus in die linke Seite des Autos gekracht sein.

Wer den Unfall beobachtet hat, solle sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (07761 934-0) melden.

Weil am Rhein: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Überholmanöver in der Colmarer Straße in Weil am Rhein ist am Donnerstag, 10. August, kurz nach 18 Uhr, ein 60-Jähriger mit seinem Motorrad in ein Auto gekracht und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 40-Jährige mit ihrem Auto auf den Parkplatz eines Fastfood-Restaurants biegen, während der Motorradfahrer schon am Überholen war.

Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Biker ins Krankenhaus.

Der Abschleppdienst musste das Motorrad aufladen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an.

Lörrach: Mädchen (11) angefahren

Ein Mädchen (11) ist am Donnerstag, 10. August, 14.25 Uhr, in der Baumgartnerstraße in Lörrach auf einem Zebrastreifen von einem Auto angefahren worden. Laut Polizeimitteilung hatte das Kind, das mit einem Tretroller unterwegs war, Glück. Es kam mit ein paar Schrammen davon.

Das Mädchen rollte beim Aichele Park wohl zügig auf den Zebrastreifen – ohne anzuhalten. Die 28-Autofahrerin bemerkte sie laut Angaben zwar, aber obwohl sie voll auf die Bremse trat, erfasste sie das Mädchen. Die Elfjährige flog auf die Motorhaube und krachte dann auf den Asphalt.

Der Polizei zufolge zog sich das Mädchen lediglich ein paar Abschürfungen an den Knien und am Arm zu.