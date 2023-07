Wutöschingen: Sie bedienen sich im Erdbeerfeld

Eine Frau und ein Mann, beide etwa 30-jährig, haben sich am Dienstag, 4. Juli, 17.10 Uhr, dreist in einem Erdbeerfeld bedient und laut Mitteilung der Polizei gleich fünf Kilo der süßen Früchte im Wert von 25 Euro eingepackt.

Das Feld liegt beim Fahrradweg auf dem Wutachdamm, etwa 300 Meter nach der Wutachbrücke. Es ist frei zugänglich. Es dürfte also schwer sein, ständig zu kontrollieren, ob sich da jemand unrechtmäßig bedient.

In diesem Fall aber hielt sich eine Zeugin in der Nähe auf. Sie sprach die beiden an. Zwei Tüten waren bereits voll mit Erdbeeren. Die beiden Fremden antworteten wohl in einer der Zeugin nicht bekannten Sprache. Sie machten sich mit ihren Fahrrädern aus dem Staub.

Die Polizei beschreibt die Pflücker wie folgt: Der Mann ist rund 1,80 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und einen hellen Teint. Die Frau misst etwa 1,60 Meter, hat lange, blonde Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Sie hat ebenfalls einen hellen Teint. Die beiden flüchteten auf einem hellen und dunklen, jeweils neuwertigen Mountainbike.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf weitere Zeugenaussagen, zumal der Fahrradweg zwischen Lauchringen und Wutöschingen stark frequentiert ist.

Lauchringen: Rettungshubschrauber kommt

Auf der Ortsumfahrung Lauchringen (B34), bei der Einmündung nach Oberlauchringen, hat sich am Dienstag, 4. Juli, gegen 10.30 Uhr, ein Mini-Cooper überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, brachte ein Rettungshubschrauber die 19-jährige Fahrerin in die Klinik.

Die Frau war laut Angaben Richtung Klettgau unterwegs. Kurz vor der Einmündung nach Oberlauchringen geriet sie mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn. Sie soll ruckartig dagegen gesteuert haben. Der Mini geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, krachte in einen Erdwall, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Das Auto war nicht mehr fahrtüchtig, es wurde vom Abschleppdienst aufgeladen. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an. Die Straßenmeisterei säuberte die Straße.

Bonndorf: Auto überschlägt sich

Auf der B315 bei Bonndorf-Wellendingen hat sich am Dienstag, 4. Juli, 18.20 Uhr, ein Auto überschlagen. Der 19-jährige Fahrer hatte Glück, er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht, teilt die Polizei mit.

Er fuhr Richtung Bonndorf. Kurz nach dem Ortsausgang nach Wellendingen kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, rollte ein Böschung hoch, krachte in einen Baum, überschlug sich und landete wieder auf den Rädern.

Der Schaden soll bei rund 2500 Euro liegen. Die Feuerwehr band das ausgelaufene Öl.

Albbruck: 16-Jähriger stürzt mit seiner Yamaha

Nach einem Ausweichmanöver ist ein 16-Jähriger am Dienstag, 4. Juli, 12.10 Uhr, mit seiner Yamaha auf der L154 bei Albbruck gestürzt. Laut Polizeimitteilung wurde er leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

In einer Linkskurve beim Rappenfelsen soll ihm ein schwarzer VW entgegen gekommen sein. Der schnitt die Kurve, der 16-Jährige wich nach rechts aus. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine.

Der Schaden an der Maschine beträgt laut Polizei rund 2000 Euro.

Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen (07751 89630) sucht Zeugen, die etwas zum unbekannten, schwarzen VW sagen können.

Waldshut-Tiengen: Mercedes am Sulzerring beschädigt

Auf dem Kiesparkplatz am Sulzerring ist am Dienstag, 4. Juli, zwischen 9 und 16.40 Uhr, ein grauer Mercedes beschädigt worden. Vermutlich hat der Unbekannte den Schaden (rund 2500 Euro) beim Ein- oder Ausparken verursacht, wie die Polizei schreibt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) bittet diejenigen, die etwas gesehen haben, sich zu melden.

Bad Säckingen: Bücherschrank vorsätzlich in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Mittwoch, 5. Juli, gegen 1 Uhr, Uhr den offenen Bücherschrank auf dem Rudolf-Eberle-Platz in Bad Säckingen angezündet. Das Feuer wurde von der alarmierten Feuerwehr Bad Säckingen rasch gelöscht. Der Bücherschrank wurde vom Brand vollständig zerstört.

Weil am Rhein: Kind (6) von Motorrad angefahren

Auf einem Zebrastreifen in der Hauptstraße in Weil am Rhein ist am Dienstag, 4. Juli, kurz nach 17 Uhr, ein Kind (6) von einem Motorrad angefahren worden. Ger Junge wurde zum Glück nur leicht verletzt, schreibt die Polizei. Der Motorradfahrer fuhr davon. Die Polizei sucht ihn.

Mit seiner Mutter überquerte der Sechsjährige den Zebrastreifen unweit der Turmstraße, er schob sein Kinderrad laut Angaben. Der Motorradfahrer kam aus Richtung Altweil, beachtete den Jungen nicht. Mit seiner Maschine fuhr er gegen das Vorderrad des Kindervelos. Der Junge stürzte samt seinem Rad.

Die Polizei schreibt: „Bei dem gesuchten Motorrad soll es sich um eine schwarze Straßenmaschine handeln, an welcher ein französisches Kennzeichen angebracht war. Der Fahrer könnte zwischen 35 bis 40 Jahre alt sein, trug eine Motorradschutzkleidung und einen schwarzen Helm.“

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein (07621 98000) sucht Zeugen.