Im Auftrag der kantonalen Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Aargau am Freitag, 23. Juni, in Lenzburg einen Mann (41) verhaftet. Wie Adrian Schuler, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft, in einer Pressemitteilung am Mittwoch, 5. Juli, schreibt. Der 41-Jährige steht in dringendem Verdacht des Drogenhandels.

Das findet die Polizei bei der Durchsuchung

Laut Angaben fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in der Garage des 41-Jährigen 9,2 Kilo feinstes Kokain, größere Bargeldmengen, Utensilien für den Drogenhandel und eine Schusswaffe.

So viel dürfte der gefundene Stoff wert sein

Das ist eine Menge Stoff. Auf der Internetseite von Nau.ch wird von einem Durchschnittspreis für ein Gramm Kokain mit etwa 100 Schweizer Franken ausgegangen. Der Preis hänge auch vom Reinheitsgrad ab. Das Kokain, das die Polizei in Lenzburg sicher stellte, dürfte also 900.000 bis 1 Million Franken wert sein.

Wie die Polizei auf den Mann aufmerksam wurde

Die Kantonspolizei hatte der Oberstaatsanwaltschaft zufolge im Drogenmilieu ermittelt. So war sie auf den 41-Jährigen aufmerksam geworden. Die gesammelten Informationen deuteten darauf hin, dass der Mann im Drogenhandel aktiv war. Die kantonale Staatsanwaltschaft verfügte einen Haft- und Durchsuchungsbefehl für die Geschäftsräume des Beschuldigten.

Das Zwangsmaßnahmengericht zögert nicht

Das Zwangsmaßnahmengericht bewilligte den Antrag der Staatsanwaltschaft für die Untersuchungshaft.

Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons Aargau würden zu gegebener Zeit aktiv über den Verfahrensstand informieren, schreibt Schuler. Die Staatsanwaltschaft weist darauf hin, dass bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt.