Unbekannte haben am Mittwoch, 5. Juli, gegen 0.50 Uhr den offenen Bücherschrank auf dem Rudolf-Eberle-Platz in Bad Säckingen in Brand gesetzt. Das Feuer wurde von der alarmierten Feuerwehr Bad Säckingen zeitnah gelöscht.

Zu retten war der Literatur-Kühlschrank aber nicht mehr: Der Bücherschrank wurde vom Brand vollständig zerstört.

Die Gefahr, dass das Feuer auf die angrenzenden Gebäude übergreift, war laut Feuerwehr nicht gegeben. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Telfon 07761/9340) bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an oben genannten Platz gemacht haben, sich zu melden.

Der vom Förderkreis der Stadtbücherei aufgestellte Bücherschrank wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach Opfer blinder Zerstörungswut. Ein Teil des Rudolf-Eberle-Platzes wird deshalb seit mehreren Jahren nachts mit einer Videokamera überwacht. Schon einmal konnte damit ein Täter ermittelt werden.

Ob die Auswertung der Aufnahmen auch diesmal Hinweise auf den oder die Täter geben, ist noch unklar.