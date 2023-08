Laufenburg: Die Ziegen lassen sich nicht fangen

Vier Ziegen sind am Sonntag, 27. August, gegen 7 Uhr, auf der A98 stolziert. Wie die Polizei mitteilt, legten sie kurzzeitig den kompletten Verkehr lahm. Weil sie sich offenbar nicht so leicht einfangen ließen.

Gegen 7.15 Uhr ging die Meldung ein. Eine Streife machte sich auf den Weg. Tatsächlich trafen sie auf die Ziegen, die seelenruhig auf der Fahrbahn liefen.

Die Tiere waren laut Schilderung ziemlich bockig. Die A98 musste gesperrt werden, bis es den Polizisten, Feuerwehrleuten und dem Halter gelang, die Ziegen einzufangen.

Laufenburg: Betrunkener greift Polizisten an

Ein Betrunkener (22) hat am Samstag, 26. August, gegen 19.45 Uhr, bei einer Tankstelle im Laufenpark in Laufenburg Polizisten beleidigt und angegriffen. Der Polizei zufolge wurde der Mann von einem Mitarbeiter in der Tankstelle aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Er weigerte sich, weshalb die Polizei gerufen wurde.

Die Polizisten wollten die Personalien feststellen. Daraufhin beleidigte der 22-Jährige die Beamten. Die erteilten ihm einen Platzverweis – jetzt wurde er auch noch handgreiflich. Er packte einen der Polizisten am Arm. Der konnte sich losreißen und wurde dabei leicht verletzt. Die Beamten setzten den Platzverweis schließlich durch.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Posten in Laufenburg (07763 92880) zu melden.

Bad Säckingen: Unfall wegen einer Zigarettenschachtel

Auf der L152 zwischen Willaringen und Rippolingen ist ein 29-Jähriger mit seinem Auto am Sonntag, 27. August, 16.50 Uhr, in den Gegenverkehr gekracht, weil er während der Fahrt nach seiner Zigarettenschachtel griff, schreibt die Polizei. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer (41) und Beifahrer (29) im anderen Wagen blieben unverletzt.

Der Polizei zufolge entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von über 3000 Euro.

Lauchringen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Unbekannte haben am Samstag, 26. August, kurz nach Mitternacht in der Industriestraße in Lauchringen einen Zigarettenautomaten geknackt. Was der oder die Täter mitnahmen, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, sich beim Posten in Tiengen (07741 8316-0) zu melden.

Bonndorf: Autofahrer steht unter Drogen

Die Polizei hat am Samstag, 26. August, 0.30 Uhr, einen Autofahrer (38) erwischt, der in Bonndorf unter Drogeneinfluss hinterm Steuer saß. Laut Polizeimitteilung fanden die Beamten bei einer genauen Inspektion des Fahrzeugs synthetische Betäubungsmittel.

Der Fahrer musste zur Blutentnahme. Wahrscheinlich ist er seinen Führerschein erst einmal los, und er muss mit einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Weil am Rhein: Arbeiter lebensgefährlich verletzt

Bei einem Arbeitsunfall am Stauwehr in Märkt am Freitag, 25. August, 18.30 Uhr, ist ein Mann (29) lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen.

Ein Kran verlud tonnenschwere Gewichte, heißt es im Bericht weiter. Eins fiel aus bisher ungeklärter Ursache auf die Beine des Arbeiters.

Der Unfalldienst Weil am Rhein ermittelt.

Rheinfelden: Schlägerei in der Friedrichstraße

Die Polizei ist am Sonntag, 27. August, 1.20 Uhr, zu einer Massenschlägerei in der Friedrichstraße in Rheinfelden gerufen worden, an der 15 bis 20 Personen beteiligt waren, wie die Polizei schreibt. Für drei Betrunkene endete das Ganze in Gewahrsam.

Die Stimmung unter den Beteiligten einer Feier soll ziemlich aufgeheizt gewesen sein. Laut Schilderung kam es nach einer Sachbeschädigung zum Handgemenge. Eine Schwangere versuchte, zu schlichten und stürzte.

Drei alkoholisierte Männer wurden gegenüber den Polizisten derart aggressiv, dass sie in Gewahrsam genommen wurden. Die Betrunkenen wehrten sich und beleidigten die Beamten ununterbrochen. Einer trat einem Beamten mehrmals gegen das Bein.

Die Schwangere und zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

Die Polizei in Rheinfelden (07623 74040) ermittelt.

Rheinfelden: Zeitungsbündel brennt

Unbekannte haben in der Müßmattstraße in Rheinfelden, am Samstag, 26. August, 2.50 Uhr, an einer Bushaltestelle mehrere Zeitungsbündel angezündet, wie die Polizei berichtet. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.

Schwörstadt: Warenstand zwei Mal ausgeräumt

Ein an einem Haus im Harget im Schwörstadter Ortsteil Dossenbach befestigter Warenstand ist gleich zwei Mal ausgeräumt worden: am Donnerstag, 24. August, 0.40 Uhr, und am Samstag, 26. August, gegen 1.30 Uhr. Der Polizei zufolge stahlen der oder die Täter Waren im Wert von 200 Euro.

Die Polizei in Rheinfelden (07623 74040) hofft auf Hinweise.

Rheinfelden: Luxuswagen kracht in Brückenwand

Ein 117.000 Euro teurer Luxuswagen ist nach einem Unfall am Sonntag, 27. August, 16.20 Uhr, unter der Autobahnbrücke bei Rheinfelden nur noch Schrott. Ein 27-Jähriger krachte laut Polizeimitteilung mit seinem Wagen gegen die Brückenwand, weil er einem Auto ausweichen wollte.

Der 27-Jährige verließ die A98 bei der Autobahnausfahrt Lörrach-Ost, bog auf die K6333 Richtung B316. Kurz vor der Unterführung soll ihm das andere Auto auf seiner Fahrspur entgegen gekommen sein. Das Ausweichmanöver endete mit einem Totalschaden. Der 27-Jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Die Polizei in Lörrach (07621 1760) sucht nach dem Fahrzeug und dem Fahrer, das den Unfall letztlich verursacht hat. Sie hofft auf Hinweise.