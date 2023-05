Schopfheim/Wiechs: Den Ziegen gefällt es auf den Autos

Drei Ziegen haben es sich beim Tennisplatz in Wiechs am Freitag, 12. Mai, auf Autos gemütlich gemacht. Wie die Polizei berichtet, konnten die Tiere nur mit Mühe dazu bewegt werden, wieder herunter zu kommen. Mittlerweile sind die Ziegen wieder beim Besitzer.

Gegen 12.40 Uhr erhielt die Polizei eine Mitteilung, dass drei entlaufene Ziegen beim Tennisplatz ihr Unwesen treiben. Eine der Ziegen habe sich bereits auf einem Auto niedergelassen, die anderen seien auf zwei weitere Fahrzeuge geklettert.

Die Polizei kam, sofort entdeckten zwei der Ziegen den Streifenwagen und machten es sich dort oben bequem. Die Polizei schreibt mit einem Schuss Humor: „Nur mit viel gutem Zureden und körperlichem Einsatz konnten sie dazu bewegt werden, den Einsatzwagen wieder zu verlassen.“

Es dauerte laut Angaben eine Weile, bis es den Polizisten gelang, die Ziegen einzufangen und an eine Hundeleine zu nehmen. Sie mussten dabei erneut ihren Charme spielen lassen.

Der Halter der Tiere war zunächst nicht herauszufinden. Die Beamten brachten die Tiere deshalb erst einmal in einem benachbarten Stall unter. Wenig später kam der Besitzer wohl doch noch, er nahm seine Ziegen wieder in Obhut.

Die Ziegen hinterließen der Polizei zufolge vier leicht beschädigte Fahrzeuge. Der Schaden ist noch nicht bekannt.

Bad Säckingen: Mit Messer bedroht und Rucksack geklaut

Zwei Männer haben am Samstag, 13. Mai, gegen 1 Uhr, in der Hauensteinstraße in Bad Säckingen einen Mann mit einem Messer bedroht und verlangt, den Rucksack herauszugeben. Die Polizei sucht nach den Unbekannten.

Die Polizei beschreibt die Männer wie folgt: 18- bis 22-jährig, schlank. Einer trug einen schwarzen, der andere einen weiß-grauen Kapuzenpulli. Einer der Täter soll mit einem Lastenrad unterwegs gewesen sein.

Die Polizei bittet diejenigen, die zur besagten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen (07761 934-500) zu melden.

Bonndorf: Polizei nimmt Randalierer fest

Ein 22-Jähriger hat laut Polizeimitteilung am Sonntag, 14. Mai, gegen Mitternacht in Bonndorf randaliert. Die zu Hilfe gerufene Polizei stellte fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Sie nahm ihn fest.

Während des Transports in die Justizvollzugsanstalt soll der 22-Jährige die Beamten übelst beleidigt haben.

Hochrhein Blaulichtreport: Teil von morscher Buche fällt Waldarbeiter auf den Kopf – er hat Glück Das könnte Sie auch interessieren

Bad Säckingen: Jugendliche begehen Hausfriedensbruch

In Bad Säckingen sind zwei Jugendliche am Sonntag, 14. Mai, gegen 20.15 Uhr, unerlaubt in eine leerstehende Klinik eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, erwischte eine Streife die Jugendlichen und übergab sie deren Eltern. Sie müssen mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Lauchringen: Drogen, kein Führerschein, keine Zulassung

Die Polizei hat in Lauchringen am Freitag, 12. Mai, gegen 14.15 Uhr, einen 41-jährigen Autofahrer angehalten, weil er während der Fahrt mit dem Handy telefoniert hat, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei der Kontrolle kamen weitere Verstöße ans Licht: Das Fahrzeug war laut Angaben nicht zugelassen, der Fahrer hatte keinen Führerschein, und er stand unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme folgte. Der Mann muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Bad Säckingen: Mann (31) fährt mit Restalkohol

Die Polizei hat in Bad Säckingen am Sonntag, 14. Mai, gegen 10 Uhr, einen Autofahrer (31) angehalten und kontrolliert, der bereits in der Gegend von Schopfheim durch seinen Fahrstil auffiel.

Laut Alcomat hatte der Mann 0,6 Promille Alkohol intus. Er habe angeben, dass er am Vorabend auf einer Party Alkohol getrunken habe. Ihm droht ein Fahrverbot.

Lauchringen: 81-Jährige stürzt mit dem Fahrrad

Eine 81-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstag, 13. Mai, gegen 13 Uhr, in der Riedstraße in Lauchringen gestürzt. Sie wurde laut Polizeimitteilung leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Jestetten: 85-jährige stürzt mit dem Pedelec

In Jestetten ist am Sonntag, 14. Mai, gegen 9.30 Uhr, der Polizei zufolge eine 85-Jährige mit ihrem Pedelec gestürzt und leicht verletzt worden. Laut Angaben kam sie auf einem Schotterweg ins Schlingern. Vorsorglich wurde der Rettungsdienst verständigt.

Laufenburg: Wildunfall mit ausgewachsenem Biber

Auf der A98 ist am Montag, 15. Mai, kurz nach Mitternacht, Höhe Laufenburg ein ausgewachsener Biber angefahren und getötet worden, wie die Polizei mitteilt. Der Autofahrer meldete den Unfall der Polizei. Der Biberbeauftragte des Regierungsbezirks Freiburg wurde verständigt. Am Auto entstand der Polizei zufolge ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Hochrhein Blaulichtreport: Rollerfahrer gibt Gas, haut ab und verletzt dabei einen Polizisten Das könnte Sie auch interessieren

Bernau: Unfall wegen Vorfahrtsmissachtung

An der Einmündung K6522/L146 bei Bernau sind wegen einer Vorfahrtsverletzung am Sonntag, 14. Mai, 11.05 Uhr, zwei Autos ineinander gekracht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei schreibt.

Eine 40-Jährige kam mit ihrem Wagen von Menzenschwand, von Schluchsee näherte sich ein 66-Jähriger mit seinem Auto. Er hatte Vorfahrt, aber die Frau fuhr weiter. So kam es zum Zusammenstoß.

Zur Absicherung der Unfallstelle und Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe rückten die Feuerwehren von Schluchsee und St. Blasien aus.