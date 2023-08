Plötzlich hat es gequalmt im Zug der Linie S6, auf der Wiesentalbahn. Wie die Bundespolizei Weil am Rhein in einer Pressemitteilung berichtet, mussten am Donnerstagmorgen, 31. August, 100 Bahnreisende am Haltepunkt Schopfheim-West den Zug verlassen. Die Bahnstrecke und die umliegenden Bahnübergänge waren von 7.18 bis 8.47 Uhr gesperrt.

Rauch im Führerhaus

Der Rauch stieg um 7.18 Uhr im Führerhaus der S-Bahn auf. Die Die Löschanlage im Triebfahrzeugkopf löste aus. Am Haltepunkt Schopfheim-West stoppte der Zug, die Fahrgäste mussten aussteigen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Zug wurde zum Bahnhof Schopfheim geschleppt. Danach rollte der Bahnverkehr wieder. Warum es gequalmt hat und wie hoch der Schaden ist, wird aktuell noch ermittelt. (pm/neu)