Todtmoos: Rauchentwicklung in Wehratalhalle

Zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos kam es am Montag, 18. September, gegen 11.20 Uhr in der Wehratalhalle in Todtmoos, nachdem dort ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte.

Eine Angestellte der Tourist-Information wurde laut Polizeiangaben auf das Signal des Rauchmelders aufmerksam und hatte in einem Raum der Halle Rauch festgestellt.

Die Freiwillige Feuerwehr machte als Ursache schnell eine verschmorte Sicherung aus. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Albbruck: Übergriff nach Dorffest – Polizei sucht Zeugin

Die Polizei sucht nach einer wichtigen Zeugin im Fall eines mutmaßlichen Übergriffs Anfang September beim Albbrucker Dorffest. Sie rief die Polizei, als eine 17-Jährige von einem Mann bedrängt worden war.

Singen: Unbekannter stößt Mann vor einen Zug

Hochrheinstrecke: Statt Zügen fahren Busse

Umsteigen mussten die Fahrgäste der Hochrheinbahn am Dienstagmorgen. Zwischen Albbruck und Waldshut war die Strecke gesperrt. Hier die Hintergründe dazu:

Stau auf der A5: Brennender Schwertransporter bei Herbolzheim

Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers geriet der Auflieger eines Schwertransports auf der A5 bei Herbolzheim in Vollbrand. Es bestand zwischenzeitlich kein Durchkommen für den nachfolgenden Verkehr mehr.

Der Auflieger stand rund 100 Meter vor Baustellenende. Es war die Fahrbahn in Richtung Norden betroffen. Es kam zu massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Eine Umleitung an der Ausfahrt Riegel wurde eingerichtet.

Kurz nach 13 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.