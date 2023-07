Waldshut-Tiengen: 15-Jähriger stürzt mit Moped

Ein 15-Jähriger ist am Sonntag, 30. Juli, 19.15 Uhr, auf der Landessstraße im Steinatal zwischen Steinbruch und Detzeln mit seinem Moped schwer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde er dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden musste.

Warum er in der Linkskurve stürzte, ist noch unklar. Den Schaden am Fahrzeug beziffert die Polizei mit rund 1000 Euro. Ein Abschleppdienst musste es abholen.

Waldshut-Tiengen: Betrunkener Autofahrer will fliehen

Ein betrunkener Autofahrer (27) hat am Samstag, 29. Juli, 22.10 Uhr, versucht, bei einer Kontrolle in der Friedrichstraße in Waldshut abzuhauen. Laut Polizeimitteilung kam der junge Mann nicht weit.

Eine Streife stoppte den Mann, weil er wohl durch seine Fahrweise aufgefallen war. Er musste pusten. Das Ergebnis: fast zwei Promille.

Während der Kontrolle stiegen die Mitfahrer des 27-Jährigen aus, heißt es weiter. Der betrunkene Fahrer nutzte den Moment, als die Polizisten kurz abgelenkt waren und rannte Richtung Schützenmattweg davon.

Er sprang von einer Stützmauer zweieinhalb Meter in die Tiefe. Bei der Landung wurde er leicht verletzt. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Der Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen ins Krankenhaus, wo auch eine Blutentnahme folgte. Die Beamten kassierten seinen Führerschein.

Klettgau: Pedelec-Fahrer schwer verunglückt

Ein 54-Jähriger ist am Sonntag, 30. Juli, 9.50 Uhr, in der Marktstraße in Grießen mit seinem Pedelec schwer gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus, berichtet die Polizei.

Er wollte mit seinem Rad laut Angaben auf den Gehweg wechseln. Er blieb an der Bordsteinkante hängen, verlor die Kontrolle über das Bike und stürzte.

St. Blasien: Fahrrad kracht in Lastwagen

Eine 47-Jährige ist in St. Blasien am Sonntag, 30. Juli, 16.10 Uhr, mit ihrem Fahrrad in einen Lastwagen gekracht. Sie hatte laut Mitteilung der Polizei Glück und wurde leicht verletzt. Trotzdem brachte der Rettungsdienst sie ins Krankenhaus.

Ein 38-Jähriger wollte mit seinem Kleinlastwagen laut Schilderung von der Albtalstraße zu einer Tankstelle abbiegen. Offensichtlich übersah er die Radfahrerin. Die krachte in die Front des Lasters und flog auf die Fahrbahn. Wahrscheinlich bewahrte sie ihr Helm vor schlimmen Verletzungen.

Hohentengen: Zu weit ausgeholt beim Abbiegen

Beim Abbiegen hat eine Frau (83) am Freitag, 28. Juli, 9.50 Uhr, im Ensfeld in Hohentengen einen Unfall mit einem beträchtlichen Schaden verursacht, teilt die Polizei mit. Sie holte mit ihrem Fahrzeug wohl zu weit aus. Ein 51-Jähriger mit seinem Auto hatte keine Chance, auszuweichen. Es krachte. Zum Glück blieben beide unverletzt.

Aber laut Polizei verursachte die Frau einen Schaden von rund 16.000 Euro.

Waldshut-Tiengen: Skoda beschädigt und abgehauen

In der Robert-Gerwig-Straße in Waldshut, Höhe Hausnummer 1, ist am Samstag, 29. Juli, zwischen 9.20 und 10 Uhr, ein geparkter Skoda Octavia beschädigt worden. Der Unfallverursacher machte sich mit seinem Fahrzeug aus dem Staub. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft auf Hinweise zum Verursacher und seinem Auto. Er soll einen Schaden von etwa 1000 Euro hinterlassen haben.

Schwörstadt: Auto kracht in einen Baum

Zwischen Schwörstadt und Dossenbach ist am Samstag, 29. Juli, gegen 0.30 Uhr, ein 18-Jähriger mit seinem Auto an der Kreisstraße in einen Baum gekracht, weil er einem Reh auswich. Er und seine vier Mitfahrer blieben zum Glück nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Bei seinem Ausweichmanöver verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Das Reh wurde offensichtlich nicht berührt.

Drei der fünf Insassen gingen ins Krankenhaus. Das Auto ist massiv beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 16.000 Euro.

Lörrach: Auto brennt auf der A98 aus

Auf der A98 zwischen den Anschlussstellen Lörrach-Ost und Lörrach-Mitte ist am Sonntag, 30. Juli, kurz vor 14.30 Uhr, ein Auto komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnten der Fahrer und seine Mitfahrer rechtzeitig aussteigen und blieben unverletzt.

Die Motorwarnleuchte schlug an, Rauch stieg aus dem Motorraum. Der Fahrer (50) stoppte seinen Wagen auf dem Standstreifen. Das Fahrzeug stand wenig später in Flammen. Ursache für das Feuer war ein technischer Defekt, wie die Polizei vermutet.

Während des Feuerwehreinsatzes war die A98 gesperrt.

Grenzach-Wyhlen: Zwei Autos verursachen hohen Schaden

Ein Auto hat zwei Warnbaken rasiert, ein weiteres ist in einem Garten gelandet. Das ist das Ergebnis eines Unfalls am Sonntag, 30. Juli, 16.45 Uhr, in der Basler Straße in Grenzach-Wyhlen.

Ein 19- und ein 22-Jähriger fuhren mit ihren Fahrzeugen hintereinander vom Grenzübergang Richtung Grenzach. Vermutlich waren sie viel zu schnell. In einer 90-Grad-Kurve kamen beide von der Fahrbahn ab.

Der 19-Jährige überfuhr mit seinem grauen BMW zwei Warnbaken. Der 22-Jährige rollte mit seinem Seat Cupra über eine Verkehrsinsel, sein Fahrzeug hob ab, landete auf einer Wiese, überfuhr einen Zaun und blieb in einem Garten stehen.

Verletzt wurde keiner. Beide Fahrzeuge mussten vom Abschleppdienst abgeholt werden. Die beiden richteten einen Schaden von rund 22.000 Euro an.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich auf dem Revier in Rheinfelden (07623 74040) melden können.