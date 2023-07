Ein kurioser Anblick ist das Auto hinter der Leitplanke an der A1 bei Suhr. Die Kantonspolizei informiert, was passiert ist: Ein Autofahrer (60) geriet am Freitag mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Dabei überschlug sich das Auto und kam neben der Fahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der Fahrer sowie die Beifahrerin blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Unfall ereignete sich am 28. Juli 2023, kurz nach 17 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Personenwagen auf der Autobahn A1 in allgemeine Fahrtrichtung Bern. Auf Höhe Gemeindegebiet Suhr geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich schlussendlich. Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug neben der Autobahn zum Stillstand.n.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zwecks Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Aus welchem Grund das Fahrzeug ins Schleudern geriet, ist momentan noch unbekannt.