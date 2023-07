Der am Rheinfall vermisste Mann ist tot geborgen worden. Die Kantonspolizei Schaffhausen informiert darüber in einer Medienmitteilung.

Demnach haben Untersuchungen des IRM (Institutes für Rechtsmedizin) Zürich am Freitag bestätigt, dass es sich bei einer toten Person, die im Rhein bei Dachsen im Kanton Zürich gefunden wurde, um den Mann handelt, der seit Sonntag, 23. Juli, in Neuhausen am Rheinfall vermisst wird.

Ermittlungen laufen

Ein privater Bootsführer hatte eine leblose Person laut Polizeiangaben im Rhein bei Dachsen im Kanton Zürich gesichtet, worauf die Polizei die tote Person geborgen hatte. Was zum Tod des vermissten Mannes geführt hat, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der dramatische Vorfall hatte sich am 23. Juli vor den Augen vieler Besucher abgespielt: Der Mann war direkt unter dem tosenden Wasser des Rheinfalls ins Wasser gesprungen. Kurz danach ging er unter und verschwand spurlos. Eine groß angelegte Suchaktion brachte keinen Erfolg.