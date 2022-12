Lauchringen/Wutöschingen: SUV der 42-Jährigen kracht in entgegenkommendes Fahrzeug

Auf der B314 sind am Mittwochabend, 7. Dezember, gegen 18 Uhr, zwischen Lauchringen und Wutöschingen-Horheim zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der Unfall forderte laut Polizeimitteilung drei Schwerverletzte. Darunter ein zehnjähriges Mädchen, die mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen wurde.

Laut Angaben kam eine 42-Jährige mit ihrem SUV aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ihr Auto krachte in das entgegenkommende Fahrzeug eine 50-Jährigen. Beide Fahrzeuge seien nach der Kollision von der Fahrbahn geschleudert worden. Der SUV sei gegen einen Baum gekracht.

Im SUV wurden der Polizei zufolge die Fahrerin und die Zehnjährige sowie der 50-Jährige im anderen Auto schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Erwachsenen in umliegende Krankenhäuser.

Die Autos seien schwer beschädigt und abgeschleppt worden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Die Bundesstraße war bis 19.45 Uhr gesperrt. Neben Polizei, Rettungsdienst und Hubschrauber war die Feuerwehr Lauchringen im Einsatz.

Klettgau: Lastwagen kracht in Lieferwagen – zwei Verletzte

Nach einem Unfall bei Klettgau-Grießen zwischen einem Lastwagen und Lieferwagen sind am Mittwochmorgen, 7. Dezember, zwei Verletzte ins Krankenhaus transportiert worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 49-Jähriger mit seinem Lastwagen gegen 9.30 Uhr im Gewerbegebiet nach links in die vorfahrtsberechtige Bahnhofstraße biegen und krachte in den Lieferwagen mit seinem 52-jährigen Fahrer. Beide Fahrzeuge mussten laut Angaben abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 15.000 Euro.

Bad Säckingen: Auto streift einen Radfahrer – er wird leicht verletzt

Glücklicherweise hat sich ein 39-jähriger Fahrradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch, 7. Dezember, gegen 7 Uhr, in Bad Säckingen nur leicht verletzt. Der 23-jährige Autofahrer wollte aus dem Grütt auf die Wallbacher Straße biegen, wie die Polizei mitteilt. Dabei musste er den parallel verlaufenden Radweg kreuzen. Das Auto streifte den Radfahrer, der sich beim Sturz verletzte. Der Schaden liege beim Auto bei etwa 500 Euro, beim Rennrad bei rund 200 Euro.

Bad Säckingen: Einer oder mehrere Täter knacken zwei Autos

In Bad Säckingen sind am Mittwoch, 7. Dezember, zwei Autos aufgebrochen worden. Laut Polizeimitteilung erbeuteten der oder die Täter Bargeld und eine Handtasche.

In der Nacht auf Mittwoch sei ein in der Güterstraße abgestelltes Auto geknackt worden. Der oder die Täter seien durch die Seitenscheiben in den Wagen gelangt. Sie hätten Bares mitgenommen.

Die zweite Tat soll zwischen 12.55 und 13.15 Uhr am Bergsee verübt worden sein. Der oder die Täter hätten bei einem Auto auf dem Parkplatz am Günnenbacher Weg ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die Beute: Eine Handtasche.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/934-0) ermittelt.

Wehr: Auto in der Breitmattstraße angefahren – die Polizei sucht den Besitzer

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Dienstag, 29. November, in der Breitmattstraße in Wehr einen Fahrzeugbesitzer. In den Abendstunden wurde sein geparktes Auto angefahren, wie die Polizei am Donnerstag, 8. Dezember, mitteilt. Der Unfallverursacher hinterließ laut Angaben eine Nachricht, die vermutlich wegen des Regens nicht mehr zu entziffern war. Deshalb bittet der Polizeiposten Wehr (07762/8078-0) den Besitzer des beschädigten Fahrzeugs, sich zu melden.

Eggingen: Auto kracht in einen Traktor – zwei Insassen verletzt

In Eggingen sind am Mittwochnachmittag, 7. Dezember, ein Auto und ein Traktor zusammengestoßen. Zwei Autoinsassen wurden laut Mitteilung der Polizei verletzt. Der 62-jährige Autofahrer soll in der Waldshuter Straße an einem geparkten Fahrzeug vorbeigefahren sein. Er sei mit seinem Wagen frontal in einen entgegenkommenden Traktor gekracht.

Der 83-jährige Traktorfahrer sei unversehrt, Autofahrer und Beifahrerin sind verletzt. Die beiden wurden der Polizei zufolge vom Rettungsdienst versorgt und kamen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liege bei etwa 13.000 Euro. Die Feuerwehr behandelte die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Waldshut-Tiengen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall beim Grenzübergang

Zwei Autos haben sich am Mittwochabend, 7. Dezember, 18.50 Uhr, auf der B34 beim Zoll in Waldshut gestreift. Wie die Polizei mitteilt, entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von jeweils 3000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Laut Angaben fuhr ein 29-Jähriger im zweispurigen Abschnitt in Richtung Tiengen. Sein Wagen streifte das Fahrzeug einer 22-Jährigen. Die Polizei vermutet, dass ein vom Zoll nach rechts auf die B34 einbiegendes, unbekanntes Fahrzeug diese Verkehrssituation auslöste.