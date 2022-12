Wehr/Schopfheim: Autofahrer flüchtet vor der Polizei und gefährdet andere

Ein Autofahrer ist am Dienstagabend, 6. Dezember, vor einer Polizeistreife geflüchtet und hat dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Laut Polizei war er von Wehr in Richtung Schopfheim unterwegs und sollte gegen 20.30 Uhr zu einer Verkehrskontrolle angehalten werden.

Statt zu stoppen, gab der 45-Jährige Gas. Am Kreisverkehr Bahnhofsplatz/Bahn-/Talstraße kam das Auto des Mannes von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Schild. Er setzte seine Fahrt trotzdem fort, zunächst zur B 518 und dann weiter in Richtung Schopfheim.

Laut Polizei sollen dabei Fußgänger und anderer Fahrer gefährdet worden sein. Die Polizei konnte den Flüchtenden am Ortsrand von Schopfheim-Eichen stellen.

Zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobe erhoben, der Führerschein beschlagnahmt.

Den Schaden am Auto des Mannes gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an, den am Schild mit 250 Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Personen, die gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07751/896 30 zu melden.

Bad Säckingen: Unbekannte Frau stiehlt Geld aus einer Spendenbox und wird gewalttätig

Eine Frau soll am Dienstag, 6. Dezember, kurz nach 12 Uhr, in einem Geschäft in der Bad Säckinger Innenstadt das Geld aus einer Spendenbox gestohlen haben und dann gewalttätig geworden sein. Wie die Polizei berichtet, hatte sich die Unbekannte im Geschäft in der Steinbrückstraße an einer Spendendose zu schaffen gemacht.

Als sie von einem Mitarbeiter daraufhin am Weggehen gehindert werden sollte, soll sich die Tatverdächtige losgerissen und den Mitarbeiter gestoßen haben. Die Frau flüchtete zu Fuß und verlor dabei eine mitgeführte Plastiktüte.

Sie soll zwischen 16 und 20 Jahren alt gewesen sein, mit rot/braunen Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren. Sie trug Kopfhörer und einen schwarzen Mantel.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefonnummer 07761/93 40 entgegen.

Bad Säckingen: Zeugensuche nach Verkehrsunfall und anschließender Flucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend, 5. Dezember, zwischen 17 und 18 Uhr, in Bad Säckingen ereignet hat.

Ein 74-jähriger Opel-Fahrer war dort mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen, nachdem dieses aus der Anton-Leo-Straße auf die bevorrechtigte Hauensteinstraße eingebogen war. Ohne anzuhalten, habe sich der mutmaßliche Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt. Am Opel wurde laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht.

Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761/93 40) bittet Zeugen, sich zu melden.

Jestetten: Auto kommt von der Straße ab – Polizei sucht Zeugen

Ein Auto ist am Dienstag in Jestetten unterhalb einer Böschung zum Stehen gekommen. Fahrer und Beifahrerin müssen gerettet werden. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr zum Unfall erfahren Sie hier.

Dettighofen: Feuerwehreinsatz wegen Defekt an Ölheizung

Ein mutmaßlicher Defekt an einer Ölheizung hat am Dienstagmorgen, 6. Dezember, zu einer starken Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Dettighofen geführt. Kurz vor 9.30 Uhr war deshalb die Feuerwehr alarmiert worden. Bei deren Eintreffen war kein Rauch mehr feststellbar.

Eine Verpuffung in der Heizung dürfte laut Polizeiangaben für den Rauch verantwortlich gewesen sein. Auch eine Putztür war aus den Angeln gerissen worden. Die Feuerwehren aus Dettighofen und Klettgau waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz. (sk)