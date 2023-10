Stühlingen: Zwei Männer prügeln aufeinander ein

Zwei Männer, 32- und 37-jährig, haben am Donnerstag, 26. Oktober, kurz nach Mitternacht, in der Hauptstraße in Stühlingen aufeinander eingeprügelt. Wie die Polizei berichtet, verletzten sich beide. Aber sie mussten nicht behandelt werden.

Zunächst schrien sich die beiden an, dann flogen die Fäuste. Worum es ging, konnte die Polizei noch nicht aus den Männern herauskitzeln. Auf jeden Fall war eine Menge Alkohol im Spiel.

Die Streithähne sollten pusten. Wozu der 37-Jährige schon gar nicht mehr in der Lage war. Beim 32-Jährigen zeigte der Alcomat einen Wert von über zwei Promille an.

Zell im Wiesental: 14-Jähriger wird geschlagen

Auch in Zell flogen die Fäuste: Ein 14-Jähriger ist am Dienstag, 24. Oktober, gegen 7.30 Uhr, am Bahnhof in Zell mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, kannte der Teenager seinen Widersacher. Er erlitt Verletzungen im Gesicht.

Laut Angaben beobachtete ein Mann mit roter Jacke die Szene und half dem Jungen. Die Polizei Oberes Wiesental (07673 88900) bittet den Mann und mögliche weitere Zeugen, sich zu melden.

Weil am Rhein: Mann schlägt Frau ins Gesicht

Auf einem Parkplatz an der Schusterinsel in Weil-Friedlingen hat am Mittwoch, 25. Oktober, gegen 1 Uhr, ein Mann (28) eine Frau (33) nach einem Streit ins Gesicht geschlagen. Die Frau wurde leicht verletzt. Beide waren laut Mitteilung der Polizei stark alkoholisiert.

Offensichtlich stritten sich die Beiden bereits in einer Bar. Die Frau verließ das Lokal und ging zu ihrem Auto. Der Mann eilte hinterher und schlug plötzlich zu.

Die 33-Jährige schloss sich in ihrem Wagen ein und alarmierte die Polizei. Der Mann machte sich aus dem Staub. Eine Streife fand den Mann kurz darauf.

Die Polizisten ließen beide Pusten. Der Mann hatte 1,6, die Frau 2,76 Promille Alkohol intus.

Hochrhein Blaulichtreport: Mofafahrer (15) schwer verletzt – Rettungshubschrauber fliegt ihn ins Spital Das könnte Sie auch interessieren

Rheinfelden: Taxi touchiert Schülerin

Eine Schülerin (17) ist am Mittwoch, 25. Oktober, 8.45 Uhr, am Bahnhof in Rheinfelden von einem Taxi angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, zog sie sich einen Schulterbruch zu. Der Taxifahrer fuhr davon.

Die 17-Jährige wollte laut Angaben den Bahnhofsplatz überqueren. Sie wartete, bis ein Linienbus vorbeifuhr. Dann lief sie los. Aus ihrer Sicht war die Fahrbahn frei. Gegenüber, wenige Schritte vom Fahrbahnrand entfernt, hakte sich ihr Rucksack am Außenspiegel des Taxis ein.

Wie die Polizei schreibt, soll es sich beim Taxi um einen beigen VW Caddy oder ein ähnliches Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) hofft auf Hinweise von Zeugen.

Lörrach: Gefährliches Überholmanöver auf der B317

Ein riskantes Überholmanöver eines 61-Jährigen auf der B317 zwischen Brombach und Höllstein am Mittwoch 25. Oktober, 12.20 Uhr, hätte fast zu einem schlimmen Unfall geführt. Es blieb der Polizei zufolge bei einem Schaden von rund 3000 Euro, weil zwei Fahrer, 56- und 46-jährig, rechtzeitig bremsten und auswichen.

Der 61-Jährige überholte in einer Rechtskurve einen Lastwagen. Der 56-Jährige stieg voll auf die Bremse und wich nach rechts aus. Der 46-Jährige im Auto dahinter ebenso. Letzterer überfuhr einen Leitpfosten.

Der Verursacher fuhr weiter, kehrte aber wenige Minuten später zur Unfallstelle zurück.

Hochrhein Blaulichtreport: Volltrunkene Autofahrerin (55) streift zwei Fahrzeuge im Gegenverkehr Das könnte Sie auch interessieren

Lörrach: Auto erfasst Mädchen (11)

Ein Mädchen (11) ist am Mittwoch, 25. Oktober, 13.20 Uhr, auf dem Zebrastreifen bei der Kreuzung Kreuz-/Baumgartenstraße in Lörrach angefahren und leicht verletzt worden. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei schreibt. Sie ermittelt wegen möglicher Unfallflucht gegen die 79-jährige Autofahrerin.