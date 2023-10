Eine 28-Jährige ist am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, am Rhein beim Schweizer Rheinfelden, gegenüber von Schloss Beuggen, beim Joggen von einem Unbekannten überfallen worden. Die Kantonspolizei Aargau schreibt in ihrer Pressemitteilung von einem versuchten sexuellen Übergriff. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Eine Fahndung bleibt erfolglos

„Es besteht der dringende Verdacht, dass sich der Mann sexuell am Opfer vergehen wollte“, schreibt die Kantonspolizei weiter. Der Frau gelang die Flucht. Mehrere Polizeipatrouillen fahndeten nach dem Täter – ohne Erfolg.

So wird der Täter beschrieben

Anhand der Aussage des Opfers gibt die Kantonspolizei folgende Täterbeschreibung heraus: etwa 20-jährige, 1,70 Meter, feste Statur, mit deutschem Akzent. Er trug einen Fahrradhelm und war mit einen Mountainbike unterwegs.

Hier kann man sich melden

Die Kantonspolizei ermittelt weiter und richtet sich an die Bevölkerung: Wer kann Angaben zu den Ereignissen am Tatabend machen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei, Ermittlungsdienst Nord (+41 56 2001111) entgegen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

