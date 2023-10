Rheinau/CH: Straße fast vier Stunden gesperrt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Lieferwagen ist in Rheinau/CH, gegenüber von Jestetten, am Mittwochmorgen, 25. Oktober, 7.20 Uhr, ein 15-jähriger Mofafahrer schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen worden, schreibt die Kantonspolizei Zürich.

Der Jugendliche fuhr auf der Poststraße Richtung Marthalen, der Nachbargemeinde von Rheinau. Ein 45-Jähriger war mit seinem Lieferwagen in derselben Richtung unterwegs. Außerorts stießen beide Fahrzeuge zusammen. Warum, ist noch nicht geklärt. Der 15-Jährige stürzte.

Ein Rettungsteam mit Notarzt versorgte den Jungen, bis der Helikopter landete.

Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersuchen aktuell die Umstände, die zum Unfall führten. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Poststraße war bis etwa 11 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Im Einsatz waren die Kantonspolizei Zürich, der Rettungsdienst der Spitäler Schaffhausen mit Notarzt, die Rega, die Verkehrsgruppe der Feuerwehr Weinland und die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.

Küssaberg: Betrunkener landet mit Auto in der Wiese

Zwischen Bechtersbohl und der B34 ist am Dienstag, 24. Oktober, 20.25 Uhr, ein 32-Jähriger mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann über ein Promille Alkohol intus.

Ein Fahrer, der mit seinem Wagen vorbeifuhr, bemerkte laut Angaben das Fahrzeug neben der Fahrbahn und verständigte die Polizei. Als die Polizisten ankamen, versuchte der 32-Jährige wohl sein Auto wieder in Gang zu setzen.

Er roch nach Alkohol, stellten die Beamten fest. Der Mann musste pusten, die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Womit der 32-Jährige nicht einverstanden war. Er wehrte sich und beleidigte die Polizisten.

Verletzt wurde niemand. Den Schaden am Fahrzeug gibt die Polizei mit rund 3000 Euro an. Ob weiterer Schaden verursacht wurde, ermittelt die Polizei noch.

Die Polizei Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) hofft, dass jemand den Unfallhergang beobachtet hat und sich meldet.

Murg: Einbruch ins Vereinsheim der Fußballer

Unbekannte sind zwischen Montag, 23. Oktober, 20 Uhr, und Dienstag, 24. Oktober, 10 Uhr, ins Vereinsheim des SV Blau-Weiß Murg in der Breitemattstraße eingebrochen, teilt die Polizei mit. Unklar ist noch, was sie haben mitgehen lassen. Auf jeden Fall hinterließen sie einen Schaden von 1500 Euro.

Im Vereinsheim brachen der oder die Täter weitere Türen und Schränke auf, heißt es weiter.

Die Polizei Laufenburg (07763 9288-0) ermittelt und hofft auf Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich auch beim Revier Bad Säckingen (07761 934-0) melden.

Bad Säckingen: VW Golf angefahren und abgehauen

Auf dem Parkplatz einer Einzelhandelskette in der Schaffhauser Straße in Bad Säckingen ist am Dienstag, 24. Oktober, zwischen 17 und 17.40 Uhr, ein VW Golf eines 25-Jährigen angefahren worden. Laut Polizeimitteilung fuhr der Verursacher davon und hinterließ einen geschätzten Schaden von 1000 Euro.

Die Polizei Bad Säckingen (07761 934-0) ermittelt und hofft auf Hinweise.

Rheinfelden: Unbekannter bricht Auto auf

In der Friedrich-Jung-Straße in Rheinfelden hat am Mittwoch, 25. Oktober, zwischen 1.30 und 7.45 Uhr, ein Unbekannter ein Auto aufgebrochen, schreibt die Polizei. Er schlug eine Seitenscheibe ein. Ob er Beute gemacht hat, ist noch nicht geklärt. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 500 Euro.

Die Polizei Rheinfelden (07623 7404-0) bittet Zeugen, sich zu melden.