Nach dem Ende der Haupturlaubszeit und dem Beginn der schulischen und betrieblichen Ausbildungsgänge hat sich der regionale Arbeitsmarkt wieder eingependelt und erholt sich weiter von den Corona Strapazen.

„Der Ausbildungsstart im September und die Wiederaufnahme befristeter Arbeitsverhältnisse haben sich positiv ausgewirkt. Die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zeigt sich weiterhin stabil, die Nachfrage nach Fachkräften ist unvermindert hoch“, erklärt Jenniefer Schmucker, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Lörrach.

Die Kennzahlen vom September 2021 Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach ist auf 4,1 Prozent gesunken (Vormonat: 4,3 Prozent). Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,7 Prozent aus. Im Kreis Waldshut liegt die Quote im September bei 3,6 Prozent (Vormonat: 3,9 Prozent), im Kreis Lörrach bei 4,4 Prozent (Vormonat: 4,6 Prozent). Arbeitslosigkeit Im September wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 9.151 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 221 Personen, im Landkreis Waldshut um 273 Personen ab. Langzeitarbeitslose Gegenüber dem Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit weiterhin auf einem höheren Niveau. Insbesondere Langzeitarbeitslose (3.043) sind von dieser Entwicklung betroffen. Im Vergleich zum September 2020 sind zwar noch immer 666 Menschen mehr im Langzeitbezug gemeldet, allerdings gehen die Bestandszahlen seit Juli in kleinen Schritten wieder zurück. Arbeitsmarkt Im September meldeten sich 1.790 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 804 Personen direkt aus Beschäftigung und damit 178 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig beendeten 2.293 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 966 Personen eine Arbeit auf und damit sogar mehr als in den vergangenen Jahren. Arbeitskräftenachfrage Im September waren 3.238 Stellenangebote registriert. Im Berichtsmonat wurden 809 neue Arbeitsstellen gemeldet und damit 277 Stellen mehr als im Vorjahr.

Noch freie Ausbildungsplätze

„Alle jungen Menschen, die noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, stehen in den nächsten Wochen besonders im Fokus. Aktuell suchen wir noch für viele junge Frauen und Männer geeignete Lehrstellen. Wir unterbreiten allen Schulabgängern konkrete Angebote für den Start ins Berufsleben. Es gibt weiterhin freie Lehrstellen. In nahezu allen Branchen und Bereichen suchen die Unternehmen talentierten Nachwuchs. Ein späterer Einstieg in die Ausbildung ist in den meisten Berufen noch gut möglich“, so Jenniefer Schmucker weiter.

Kurzentschlossene können telefonisch über die kostenfreie Servicehotline 0800 4 5555 00 einen Beratungstermin vereinbaren.