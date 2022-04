Corona und Ukraine-Krieg zum Trotz. Der Arbeitsmarkt in der Region entwickelte sich im ersten Quartal positiv und liegt nur noch knapp über dem Vorkrisenniveau. Im März waren 8416 Menschen in den Landkreisen Lörrach und Waldshut arbeitslos gemeldet. Das waren 265 Personen weniger als im Vormonat, sogar 2261 weniger als noch ein Jahr davor. Die Arbeitslosenquote ging erneut um 0,1 Prozentpunkte zurück und liegt nun bei 3,8 Prozent.

Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich fort

Es sind gute Nachrichten, die die Arbeitsagentur Lörrach kürzlich übermittelte. „Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich erfreulicherweise auch in diesen turbulenten Zeiten fort. Die Beschäftigung steigt erneut an, die Arbeitslosigkeit sinkt den dritten Monat in Folge, und unser Stellenbestand ist so hoch wie nie zuvor in einem März“, fasst Horst Eckert, Leiter der Arbeitsagentur, die aktuellen Daten zusammen.

Auswirkungen des Kriegs kommen zeitverzögert

Er verschwiegt nicht: Getrübt werde die günstige Arbeitsmarktentwicklung durch die Situation in der Ukraine. Zum jetzigen Zeitpunkt sei unklar, welche Auswirkungen die Kriegshandlungen für die Region haben würden. Die bildeten sich in den Arbeitsmarktindikatoren zeitverzögert ab.

Hier die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick: Arbeitslosenquote fällt erneut um 0,1 Prozentpunkte Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach nahm gegenüber dem Februar erneut um 0,1 Prozentpunkte ab und liegt nun bei 3,8 Prozent. Vor der Corona-Krise lag die Arbeitslosenquote bei 3,6 Prozent. Das Land Baden-Württemberg weist eine Quote von 3,4 Prozent aus. Im Landkreis Lörrach liegt die Quote im März 2022 bei 4,1 Prozent, im Kreis Waldshut bei 3,3 Prozent. Situation in den Landkreisen Lörrach und Waldshut Im März wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 8416 Arbeitslose gezählt. Sowohl im Landkreis Lörrach (minus 63 Personen) als auch im Landkreis Waldshut (minus 202) ging die Arbeitslosigkeit zurück. Um 1,2 beziehungsweise 6,2 Prozent. Besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind Ältere und Langzeitarbeitslose Bei jungen Menschen unter 25 Jahren ging die Arbeitslosigkeit um 4,5 Prozent zurück. Vom Rückgang der Arbeitslosigkeit profitierten auch andere Personengruppen. Sowohl bei Älteren über 50 Jahre (minus 3 Prozent) als auch bei Langzeitarbeitslosen (minus 2,8 Prozent) nahm die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Februar leicht ab. Im März waren 82 Langzeitarbeitslose weniger als im Februar (2886) und 125 weniger als im März des Vorjahres gemeldet. Nach wie vor sind langzeitarbeitslose Menschen am stärksten von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Derzeit ist jeder Dritte Arbeitslose langfristig ohne Job. Vor der Pandemie war es nur jeder Fünfte. Hohe Dynamik: Mehr Personen nehmen eine Beschäftigung auf Im März meldeten sich 1534 Personen neu oder erneut arbeitslos. Davon kamen 645 Personen direkt aus Beschäftigung. Gleichzeitig beendeten 1796 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Davon nahmen 747 Personen eine Arbeit auf und damit 92 weniger als im März 2021. Kräftenachfrage nimmt weiter zu Im Bezirk der Agentur für Arbeit Lörrach wurden im März 670 Stellen gemeldet. Damit erreicht der Stellenbestand mit 3759 einen neuen Höchststand. Der Zugang seit Jahresbeginn beträgt 2255 Stellen. Damit liegt der Bestand der gemeldeten Arbeitsstellen in diesem März 59,6 Prozent über dem Bestand des Vorjahresmonats. Beschäftigung erholt sich Der Bestand (Stichtag: 30. September 2021) der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,7 Prozentpunkte auf 135.790 an. Der Topwert von über 137.000 aus 2019 wurde zwar noch nicht erreicht, allerdings steigen die Zahlen seit Beginn 2021 stetig an.

„Uns ist es wichtig, die Geflüchteten frühzeitig und umfassend zu informieren, falls eine Beratung und Vermittlung in Arbeit angestrebt werden“, sagt Eckert. Die Bundesagentur habe dafür neben einer Hotline in ukrainischer und russischer Sprache auch auf den Internetseiten ein mehrsprachiges Informationsangebot bereitgestellt. Eckert: „In erster Linie ist Deutschland aber humanitär gefordert. Schutz, Wohnraum und Betreuung stehen aktuell im Vordergrund.“