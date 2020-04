Sicherheitsleute in dunklen Jacken überwachen an der grünen Eingangstür der Chilbisporthalle den Zutritt zur Fieberambulanz. „Damit die durch die Hotline des Landratsamtes minutiös einbestellten Patienten auch diejenigen sind, die untersucht werden sollen“, erklärt Olaf Boettcher den Grund für die Einlasskontrollen.

Ein spontaner Besuch der Fieberambulanz sei ausgeschlossen, ein Termin unbedingt erforderlich. „Es sollen wirklich nur die Patienten dort vorstellig werden, die krank sind und deshalb nicht zum Hausarzt, ins Spital oder zum Facharzt gehen können“, betont der Allgemeinmediziner, der Arztpraxen in Laufenburg und Rickenbach betreibt.

Olaf Boettcher, im Bild in seiner Praxis in Laufenburg, leitet die Fieberambulanz in Waldshut. | Bild: Peter Schütz

Im Schnitt einen Tag betrage die Wartezeit auf einen Termin in der Fieberambulanz. „Manchmal können die Patienten auch am selben Tag vorstellig werden“, erzählt Boettcher. Die Fieberambulanz ist derzeit täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Nachdem die Sicherheitsleute die Personendaten der Patienten vor dem Eingang überprüft haben, überreichen sie ihnen einen Mundschutz. Im Inneren der normalerweise für den Schul- und Vereinssport genutzten Halle werden sie von einer Medizinischen Fachangestellten in Empfang genommen, die die medizinisch relevanten Daten inklusive der Krankenkassendaten aufnimmt.

Blick in die Chilbisporthalle in Waldshut. Seit Ende März ist darin die einzige Fieberambulanz des Landkreises Waldshut untergebracht. | Bild: Stefan Stern/Landratsamt

Freiwillige Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bringen die Patienten anschließend in einen Wartebereich. Von dort holt ein Arzt sie zur Untersuchung ab. In eigens dafür eingerichteten und abgetrennten Zonen, von denen es laut Boettcher 14 gibt, werden die Patienten dann untersucht sowie die weitere Therapie und die Notwendigkeit eines Abstrichs auf Covid-19 abgeklärt.

„Nach der Untersuchung verlässt der Patient die Halle über einen eigens dafür eingerichteten Ausgang, um nicht mit weiteren Patienten zusammenzutreffen“, erklärt der Leiter der Fieberambulanz.

Drei Fragen und Antworten zur Fieberambulanz 1. Wer betreibt die Fieberambulanz in Waldshut? Betreiber ist die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit einer eigens dafür eingerichteten Betriebsstätte. Es handelt sich laut dem Leiter der Fieberambulanz, Olaf Boettcher, um eine Art Praxis, die vergleichbar mit den beiden Notfallpraxen in Bad Säckingen und in Waldshut ist. In allen drei Betriebsstätten arbeiten die niedergelassene Ärzte des Landkreises Waldshut. Einziger Unterschied zu den Notfallpraxen sei die Freiwilligkeit der Tätigkeit in der Fieberambulanz. Im Rahmen des Versorgungsauftrags der KVBW sind die Ärzte zum Notdienst in den Notfallpraxen und im angegliderten Fahrdienst verpflichtet. 2. Handelt es sich um die einzige Fieberambulanz im Landkreis? „Ja, es ist die einzige Fieberambulanz, und auch das angegliederte Drive-In ist das einzige im Landkreis Waldshut„, teilt Olaf Boettcher auf Anfrage mit. Beim sogenannten Drive-In handelt es sich um eine mobile Abstrichstelle für Corona-Verdachtsfälle des Gesundheitsamts Waldshut. „Ergänzend haben sich einige Praxen mit den räumlichen Möglichkeiten einer von den Praxisräumen ausgegliederten und separat zugänglichen Zone bereit erklärt, ebenfalls potentiell erkrankte Patienten zu untersuchen, ohne die übrigen Praxisräume zu infizieren“, so Boettcher. Weitere Fieberambulanzen sind laut seiner Auskunft nicht im Landkreis geplant. 3. Wie ist der Ablauf für den Besuch der Fieberambulanz? Das Landratsamt Waldshut weist darauf hin, dass Bürger mit Symptomen wie Fieber und Husten zunächst mit ihrem Hausarzt Kontakt aufnehmen. Ist der Hausarzt nicht erreichbar, hilft die Telefonhotline 07751/86 51 51 des Gesundheitsamtes. Dort vergibt ein Koordinator dann den Untersuchungstermin. Damit die Fieberambulanz wirklich nur von Personen mit Termin aufgesucht wird, kontrolliert ein Sicherheitsdienst am Eingang die Terminbestätigung. Danach erfolgen die Untersuchung und die Abklärung der weiteren Behandlungsschritte.

Seit Inbetriebnahme der Fieberambulanz sind nach Boettchers Angaben rund 450 Patienten untersucht worden. „Die meisten erhielten auch einen Abstrich“, sagt der Mediziner. Aufgebaut wurde die Fieberambulanz durch das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz sowie die DLRG, welche aktuell auch das Personal stellt.

Das Team der Fieberambulanz steht vor dem Eingang der Chilbisporthalle in Waldshut, in der seit 30. März Menschen mit Corona-Symptomen untersucht werden. Geleitet wird die Fieberambulanz von dem Arzt Olaf Boettcher (vorne Mitte). | Bild: Stefan Stern/Landratsamt

Als sogenannter Notfalldienstbeauftragter des Landkreises Waldshut leitet Olaf Boettcher die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung in Waldshut und Bad Säckingen. Die Vereinigung betraute den erfahrenen Allgemein- und Notfallmediziner ebenfalls mit der Leitung der Fieberambulanz.

Für die Einrichtung konnte Boettcher laut eigenen Angaben rund 40 Kassenärzte aus dem Landkreis Waldshut gewinnen, die dort auf freiwilliger Basis und im Wechsel arbeiten. „Grundsätzlich könnten alle Kassenärzte dort tätig werden. Am sinnvollsten machen jedoch Kinder- und Hausärzte diese Tätigkeit, da sie am besten in diese Untersuchungsmethoden eingearbeitet sind“, sagt der Leiter der Fieberambulanz. Drei Medizinische Fachangestellte seien ebenfalls im Wechsel dort tätig, und zwei Studenten hätten sich freiwillig bereit erklärt, in der Einrichtung von Beginn an täglich mitzuarbeiten.

Abhängig von der Notwendigkeit können in der Fieberambulanz zeitgleich bis zu 16 Patienten untersucht werden, also mehrere hundert Patienten pro Tag. „Das Aufkommen ist aber aktuell gesunken, sodass pro Tag etwa 30 Patienten untersucht werden“, erklärt Olaf Boettcher. Anfangs hätten drei Ärzte parallel gearbeitet, aktuell arbeiten noch zwei Ärzte zeitgleich in der Fieberambulanz.