von sk

Der Landkreis Waldshut bietet allen Personen über 70 Jahren, die im Landkreis wohnen und bisher noch keinen Impftermin erhalten haben, die Möglichkeit an, über die Corona-Bürgerhotline des Landkreises (07751/86 51 51 – direkt einen Impftermin im Kreisimpfzentrum in Tiengen zu buchen. Bislang war die Hotline nur für Menschen im Alter über 80 Jahren freigeschaltet.

Wie das Landratsamt mitteilt, erfolgen die Impfungen ab Montag, 19. April, mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Das Angebot richtet sich laut Mitteilung ausschließlich an Personen über 70 Jahren, die bisher noch keinen Termin beim Hausarzt oder bei einem Gemeinde-Impftag erhalten haben.

Waldshut-Tiengen Corona-Schutzimpfung: Stadt Waldshut-Tiengen und Gemeinde Lauchringen organisieren Sammeltermine für Senioren über 80 Das könnte Sie auch interessieren

Für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bestehe künftig die Möglichkeit, die Corona-Impfung über die Hausärzte zu erhalten. Darüber hinaus werde es weitere kommunale Impftermine in den Raumschaften des Landkreises geben, so das Landratsamt. Allerdings: „Termine bei den Hausärzten sowie bei den kommunalen Impfterminen können über die Corona-Hotline des Landratsamtes nicht vergeben werden. Diese können lediglich via Hotline vorgemerkt werden“, schreibt das Landratsamt.

Termin über Hotline buchen Die Telefonnummer der Hotline lautet 07751/865151 und ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag 8.30 Uhr – 16.30 Uhr, Dienstag 8.30 Uhr – 18 Uhr, Mittwoch 8.30 Uhr – 16.30 Uhr, Donnerstag 8.30 Uhr – 16.30 Uhr und Freitag 8.30 Uhr – 12.30 Uhr.

Impftermine für Personen über 60 Jahren

Weil das Land Baden-Württemberg den Personenkreis der Impfberechtigten erweitert hat, sind ab Montag, 19. April, alle Menschen über 60 Jahre impfberechtigt. Wie das Landratsamt weiter informiert, erfolgt die Terminvergabe dabei zentral über das Land unter der Telefonnummer 116 117 oder online (www.impfterminservice.de). Das Landratsamt macht darauf aufmerksam, dass die Termine nicht über die Corona-Hotline des Landratsamtes vergeben werden können. Ebenso sei es nicht möglich, direkt beim KIZ anzurufen.