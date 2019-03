Der Hunger nach Bauland ist auch entlang des Hochrheins gewaltig. Wohnbau und die Erweiterung von Industrie- sowie Gewerbeflächen fordern ihren Tribut. Mit der Einführung der Ökokonto-Verordnung von 2010 wurde das naturschutzrechtliche Ökokonto eingerichtet. Die neue Währung für Gemeinden mit Expansionsbedarf sind Ökopunkte.

Braucht eine Gemeinde Flächen für Neubaugebiete oder ruft das Gewerbe nach Erweiterungsmöglichkeiten, muss für diesen Verbrauch ein Ausgleich für diesen Eingriff in die Natur geschaffen werden. Kritiker bezeichnen diesen Weg als "Ablasshandel mit der Natur". Dem Landratsamt Waldshut liegen derzeit allerdings "keine Anhaltspunkte" für den Handel mit dieser "Währung" im Landkreis vor.

Flächen für das Wachstum

Lauchringen ist eine stetig wachsende Gemeinde, die dafür natürlich Flächen benötigt. Derzeit schießen die Wohngebäude im Riedpark wie Pilze aus dem Boden. Die dort gebauten Mehrfamilienhäuser in verdichteter Bauweise mit 180 Wohnungen seien die Antwort der Kommune auf den Flächenverbrauch, sagt Bürgermeister Thomas Schäuble. Aber auch für dieses 6,93 Hektar große Wohn- und Mischgebiet zwischen den Ortsteilen Unter- und Oberlauchringen müssen naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen vorgewiesen und umgesetzt werden.

Für die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets Wiggenberg Richtung Westen muss die Gemeinde Lauchringen 783 000 Ökopunkte nachweisen. Bild: Gerald Edinger

Beim Aushub mussten 90 000 Kubikmeter der sogenannten Klasse Z 1.1 entsorgt werden. "Dafür wurde in einer großen Senke jenseits der Bahngleise mit entsprechendem Volumen geschaffen", sagt Schäuble. Aber trotz Riedpark herrsche weiter eine riesige Nachfrage nach Bauland: "Der Trend zum Einfamilienhaus ist ungebremst." Lauchringen will mit der verdichteten Bauweise und der Belegung von Leerständen zeitgemäße Wohnungen schaffen und damit den Flächenverbrauch reduzieren.

Bürgermeister Schäuble macht am Beispiel der geplanten Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets Wiggenberg deutlich, welch große Anstrengungen notwendig sind, um einen Ausgleich für den Eingriff in die Natur zu schaffen. "Wichtig ist erst einmal die Feststellung, wie viel geht durch die geplante Maßnahme flöten", drückt es Schäuble griffig aus. Für die Erweiterung der Gewerbeflächen um vier Hektar muss die Gemeinde 783 000 Ökopunkte nachweisen: 447 000 für den Boden, 336 000 für Pflanzen und Biotope. Ihm ist aber klar: "Es bleibt immer ein Defizit, das kein Ausgleichsgebiet lösen kann." Wenn schon nötig, sollte das aber auf Lauchringer Gemarkung sein und er macht deutlich: "Wir haben nicht den Anspruch, Ökopunkte zu kaufen!"

Lauchringens Bürgermeister Thomas Schäuble steht auf einem Teil der 5,5 Hektar großen Ausgleichsfläche für die Erweiterung des Gewerbegebiets Wiggenberg. auf der Feuchtwiese wurden 12 500 Bäume gepflanzt. Bild: Gerald Edinger

„Das Grundwasser spielt auch immer eine Rolle“, betont Schäuble. Derzeit laufe das Regenwasser am Wiggenberg über einen Kanal direkt in die Wutach. Eine zwei Hektar große Mulde zwischen B 314 und Bahngleisen soll das künftig verhindern und den Grundwasserspeicher wieder steigen lassen. „Ziel ist es, dass 98 Prozent des Oberflächenwassers vom Wiggenberg und Riedpark auf unserer Gemarkung versickern“, erklärt der Bürgermeister diese 800 000 Euro teure Maßnahme.

Wie Schäuble erklärt, werden alle Maßnahmen vom Amt für Natur- und Umweltschutz bewertet und nachtgeprüft, ob eine Ackerfläche im vorgegebenen Zeitrahmen nun wirklich eine Magerwiese, ein Wald ein unberührter Bannwald oder eine Nasswiese ein Biotop ist. Die Anlage eines Ökokontos wurde in seiner Gemeinde zwar in Erwägung gezogen, aber wieder verworfen. Dennoch sei es wichtig, Bewertungen von Flächen zu haben und die Auswirkungen der Maßnahmen entsprechend auszugleichen. Den Vorwurf des Ablasshandels mit der Natur sieht er differenziert: "Wenn wir Ökopunkte kaufen würden, verstehe ich den Vorwurf. Wenn Gemeinden auf vorgeschriebene Art und Weise Ausgleich schaffen, sehe ich keinen Ablass, weil Sicherungen eingebaut sind."

Praxis im Landkreis

Mit der Änderung des Baugesetzbuches zum 1998 wurde den Gemeinden die Möglichkeit eingeräumt, ein kommunales Ökokonto zu führen. Mit der Einführung der Ökokonto-Verordnung vom 19. Dezember 2010 wurde das naturschutzrechtliche Ökokonto eingerichtet, erklärt das Landratsamt in Waldshut. In das naturschutzrechtliche Ökokonto sind bisher Projekte in den Ühlingen-Birkendorf, Hohentengen, Jestetten und Stühlingen eingebucht worden. In Ühlingen-Birkendorf sind für zwei Projekte („Schaffung eines Waldbestands im Steinatal“) 26 000 beziehungsweise 45 000 Ökopunkte eingebucht worden. 305 000 Ökopunkte gibt es für einen „Waldumbau am Rheinufer“ in Hohentengen. Für „Gewässermaßnahmen am Ehrenbach“ sind in Stühlingen 228 000 Ökopunkte in das Ökokonto eingetragen worden. 460 000 beziehungsweis 31 000 Ökokonto gibt es in Jestetten für „Amphibienschutzmaßnahmen im Wangental“. Flächengrößen zu den einzelnen Projekten liegen keine vor. Das Landratsamt Waldshut prüft als untere Naturschutzbehörde, ob die Voraussetzungen für die Aufnahme in das Ökokonto erfüllt sind. Wie viele geeignete Flächen im Landkreis für Ausgleichsflächen es derzeit noch gibt, kann im Landratamt nicht beantwortet werden.

