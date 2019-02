Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – Über den Werdegang von Georg Gänswein aus Riedern a.W. berichtete der Alb-Bote am 5. Februar 1994. Damit wurde in der breiten Öffentlichkeit bekannt, dass der damals 37-Jährige im Dezember 1993 zum Dr. jur. can. (Doktor der Rechte) promoviert hatte. Weiter hieß es in der Notiz, dass Gänswein zuletzt zum Domvikar am Freiburger Münster und zum persönlichen Referenten des Freiburger Erzbischofs ernannt worden war. Doch damit fing die Karriere des jungen Priesters erst richtig an. Gänswein, der in Waldshut sein Abitur gemacht und in Freiburg sowie in Rom Theologie studiert hatte, wechselte 1995 endgültig in den Vatikan und wurde 1996 von Joseph Kardinal Ratzinger in die Kongregation für die Glaubenslehre berufen. 2003 wurde er persönlicher Assistent von Ratzinger und nach dessen Wahl zum Papst Benedikt XVI. am 19. April 2005 dessen Privatsekretär. Am 7. Dezember 2012 wurde Gänswein von Benedikt XVI. zum Titularerzbischof und Präfekt des Päpstlichen Haushaltes ernannt. Auch nach dem Amtsverzicht von Benedikt XVI. am 28. Februar 2013 ist Erzbischof Gänswein Präfekt des Päpstlichen Haushalts geblieben und weiterhin Privatsekretär des emeritierten Papstes.

Region Hochrhein – Die Zahl der Arbeitslosen im Arbeitsamtsbezirk Lörrach (Landkreise Lörrach und Waldshut) stieg im Januar 1994 von 7,6 auf 8,3 Prozent, berichtete der Alb-Bote am 9. Februar 1994. Insgesamt waren 13 751 Menschen in beiden Landkreisen arbeitslos gemeldet. Auch die Kurzarbeit nahm zu und betrug Ende Januar 1994 insgesamt 3904 Personen. Heute, 25 Jahre später, beträgt die Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Lörrach nur noch 3,0 Prozent.

Vor 50 Jahren

Waldshut – "In der Sitzung des Verwaltungsrates des Krankenhauses Waldshut fiel die Entscheidung über die Nachfolge des Leiters der Inneren Abteilung, Dr. H. Schüler", berichtete der Alb-Bote am 7. Februar 1969. "Auf die öffentliche Ausschreibung hatten sich 24 Bewerber gemeldet, von denen eine Ärztekommission vier in die engere Wahl zog. Drei von ihnen stellten sich in der Sitzung, die bis 22 Uhr dauerte, persönlich vor. Der Verwaltungsrat entschied sich für Dr. Kurt Sickinger, ein gebürtiger Müllheimer und zuletzt in Göttingen tätig. Der 38-Jährige wird seine Arbeit am 1. April aufnehmen." Sickinger gab Ende 1993 seine Tätigkeit am Waldshuter Spital auf und zog zu seiner in München lebenden Frau.

Vor 75 Jahren

Blumberg – "Beim Rodeln stieß in Blumberg ein mit einem Erwachsenen und zwei Kindern besetzter Schlitten mit einem Kraftwagen zusammen", berichtete der Alb-Bote am 9. Februar 1944. "Während der Erwachsene einen Schlüsselbeinbruch davontrug und der Junge unverletzt blieb, erlitt das ebenfalls auf dem Schlitten befindliche sechsjährige Mädchen schwere Verletzungen. Es wurde alsbald in das Donaueschinger Krankenhaus gebracht, wo es nach wenigen Stunden verschied."

Vor 100 Jahren

Weisweil – "Seit einiger Zeit kommen täglich aus den umliegenden Ortschaften Grenzaufseher zur Verstärkung hierher, um den Schmuggel einzudämmen", berichtete der Alb-Bote am 14. Februar 1919. "Am Mittwoch um 21 Uhr wurden in der Nähe des Dorfes von Grenzwächtern Schüsse abgegeben und man konnte die Verfolgung eines Schmugglers bei hellem Mondschein beobachten. Der mit einem Rucksack beladene Schmuggler wurde eingeholt. Beim Öffnen des Rucksacks in der Nebenstelle Weisweil mussten die Beamten feststellen, dass sie genarrt wurden, da der Rucksack mit Heublumen und Kuhmist gespickt war. Während des Verhörs im Zollamt wurden die Scheiben mit Steinen eingeworfen."