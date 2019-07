von rosemarie tillessen

Jetzt sind die neuen Stipendiaten 2019 der Volksbank Hochrhein-Stiftung offiziell bekannt. Es sind Gabriele Maurer (21) aus Laufenburg und Thomas Lang (22) aus Kadelburg. Hausherr Joachim Mei gratulierte den Beiden herzlich und wünschte ihnen weiterhin viel Spaß bei ihrem Musikstudium.

Vorher hatten er, Peter König vom Vorstand und die beiden Stipendiaten die Verträge unterschrieben, bevor die Urkunden überreicht wurden. Peter König freute sich: „Wir hatten wieder mehrere Bewerber, aber unsere Wahl wurde von der Jury aus Kuratorium und Vorstand einstimmig gefällt. Sie Beide haben alle Grundvoraussetzungen erfüllt und wir hoffen, dass Sie auch weiterhin unserer Region erhalten bleiben!“

Gabriele Maurer spielt seit früher Kindheit Saxophon und war bereits im Frühjahr 2019 eine von drei Förderpreisträgerinnen der Volksbank Hochrhein-Stiftung. Nach ihrem Abitur 2016 am Scheffel-Gymnasium in Bad Säckingen begann sie nach einem musikalischen Vorstudium in Basel mit dem „Bachelor of Jazz and Popular Music“ in Mannheim.

Dort ist sie jetzt nach vier Semestern mit dem Grundstudium fertig: „Das Studium macht mich total happy! Ich plane vielleicht auch einen 2. Bachelor in Gesang, mal schauen.“ Vorläufig spielt sie auch bei vielen Events außerhalb der Hochschule mit und hat ein eigenes Quintett, das „Gabriele-Maurer-Quintett“. „Mich reizt aber auch das Musikmanagement, da muss ich noch viel dazu lernen.“

Gabriele Maurer spielt Saxophon und studiert in Mannheim für den „Bachelor of Jazz and Popular Music“. | Bild: Rosemarie Tillessen

Thomas Lang spielt seit seinem 11. Lebensjahr Gitarre. Er ist bisher einziger Stipendiat, der nicht vorher bereits als Förderpreisträger auf sich aufmerksam gemacht hatte. Er kam mit 12 Jahren in die Region, machte 2015 sein Abitur am Hochrhein-Gymnasium und erfuhr erst durch seinen Gitarrenlehrer Christian Kütemeier (ebenfalls 2005 Förderpreisträger der Stiftung) an der Musikhochschule Freiburg von der Möglichkeit eines Stipendiums.

Dort hat er jetzt – nach einem einjährigen Aufenthalt in Australien und verschiedenen Jobs – das 3. Semester abgeschlossen und findet sein Studium sehr interessant. „Ich spiele in fünf Ensembles Jazz und muss unbedingt etwas reduzieren.“ Beruflich plant er später „irgendetwas mit Musik, auch pädagogisch“, aber „vielleicht kommt ja auch alles anders.“

Der gebürtige Paderborner Thomas Lang spielt Gitarre und machte 2015 sein Abitur am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut. Er studiert in Freiburg an der Musikhochschule. | Bild: Rosemarie Tillessen

Beide sind sehr dankbar für das Stipendium und planen, damit vielleicht neue Instrumente (Thomas Lang) oder weiteres Equipment für die Anlage (Gabriele Maurer) anschaffen zu können.