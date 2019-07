Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Viele Kulturprojekte am Hochrhein tragen die Handschrift des scheidenden Wehrer Kulturamtsleiters Reinhard Valenta

Der Wehrer Kulturamtsleiter Reinhard Valenta geht nach fast 30 Jahren in den Ruhestand. In dieser Zeit war er nicht nur Autor unzähliger Publikationen, zahlreiche Kulturprojekte tragen seine Handschrift. So geht etwa die Idee, mit dem „Schluchtensteig“ die Wutach- mit der Wehraschlucht zu verbinden, auf ihn zurück.