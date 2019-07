Keine Klassiker mehr, dafür bekannte Gesichter und ein Musical: Mit der Auswahl der Theaterstücke setzt die Kulturkooperation Wehr-Schopfheim verstärkt auf den Geschmack des breiten Publikums und will so diesen deutlich defizitären Bereich stärken. Kulturamtsleiter Frank Johannes Wölfl versucht in Wehr mit kleinen Kammertheaterstücken sowie mehr Werbung in sozialen Medien ein neues Publikum anzulocken.

Auf Vorschlag von Claudia Arnold (Grüne) könnte zukünftig der Bürgerbus als Ersatz für das aus Kostengründen eingestellte Theatershuttle Kulturfreunde aus Wehr nach Schopfheim bringen. Bewährt haben sich die Headsets: Es habe keine Reklamationen mehr wegen schlechter Hörbarkeit gegeben, freut sich die Schopfheimer Kulturbeauftragte Susanne Häußer-Ühlin. In der letzten Saison wurden hierfür knapp 4000 Euro investiert.

Theater für jung und alt: Trotz sehr guter Kritiken sei der Klassiker „Dorian Grey„ in der letzten Spielzeit schlecht angekommen, so Häußer-Ühlin. Auch besuchen Klassen aus weiterführenden Schulen keine Vorführungen mehr, so dass diese als Zielgruppe wegfallen. Sehr gut angenommen werden eher leichte Stücke wie Komödien oder Krimis mit bekannten Schauspielern. „Hier haben wir gute Erfahrungen mit den Theatergastspielen Fürth und seinen auch bei Jüngeren bekannten Soapstars gemacht“, so Häußer-Ühlin. Gleich drei der fünf Stücke in der nächsten Spielzeit kommen aus Fürth nach Schopfheim: Die Komödie „Zwei Vier Sex“, der Thriller „Der Fremde im Haus“ und die romantische Komödie „Das Himmelbett“.

Mit bekannten Schauspielern wie Sarah Elena Timpe (bekannt aus „Um Himmels Willen“), Sasa Kekez (“Sturm der Liebe“) oder Mariella Ahrens sollen mehr Zuschauer in die Stadthalle gelockt werden.

Gesichter wie Sarah Elena Timpe (hier mit Ehemann Samuel Koch) sollen zu Erfolg verhelfen. | Bild: Instagram/sarahelenatimpe

Abgerundet wird das Programm durch das Tanztheater „Dont stop the music“ mit Hits von Elvis bis Rhianna und das Schauspiel mit Livemusik „Spatz und Engel“ über die Freundschaft zwischen Marlene Dietrich und Edith Piaf. Sehr gefragt sind Theatervorstellungen für Kinder bis ins Grundschulalter. „Eine Erfolgsgeschichte“, freut sich Häußer-Ühlin. Beim „Theaterfestival für junge Leute“ in Schopfheim und in der Wehrer Mediathek sind wieder jeweils vier Stücke von Puppenspiel bis Mitmachtheater eingeplant.

Kleinkunst und kleines Theater: Nachdem in der letzten Spielzeit die Zuschauerzahlen in diesem Bereich unerwartet niedrig blieben, setzt der Kulturausschuss auf bekannte Gesichter: Mit dabei sind wieder „Mister Boogie-Woogie“, der Pianist Thomas Scheytt in Wehr und die Wise-Dietkron-Band, diesmal in Schopfheim. „Chanson goes Gypsy“ mit Chansonette Christine Schmid am Akkordeon und dem Gitarristen Gaetano Siino sollen ebenfalls gute Bekannte in der Schopfheimer Kirche St. Agathe für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm sorgen.

Chansons und Wortwitz bringt das Kabarett Gänseblümchen mit, ebenfalls ein wiederkehrender Gast. Eine Neuerung und vielleicht der Auftakt für Theater an ungewöhnlichen Wehrer Orten werden das Ein-Personen-Theaterstück „Das Fräulein von Scuderi“ im Trausaal sowie das Klavierkabarett „König Ödipus“ im Stadtmuseum.

Das Kabarett-Gespann „Gänseblümchen“ zählt zu den gern gesehenen Gästen im Jahresprogramm. | Bild: Veranstalter

Schlosskonzerte und Klassik am Sonntagnachmittag: Seit einigen Jahren setzt die Kulturkooperation auf große Ensembles für die Schlosskonzerte – mit stetig wachsendem Erfolg. Auch in der kommenden Saison sind mit dem Oberrheinischen Sinfonieorchester Lörrach, dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim zwei große und beliebte Ensembles im Programm. Den Auftakt macht zum zweiten Mal das Klavierfestival „Tasten“ mit Konzerten und Workshops an verschiedenen Orten in Wehr. Das Münchner Horn-Trio verspricht als Preisträger des Echo Klassik 2012 Kammermusik auf sehr hohem Niveau, ebenso das Klaviertrio Würzburg in Kooperation mit dem Klavierduo Walachowski.

Für die Klassik am Sonntagnachmittag gibt es einen „Bunten Herbststrauß“ an Lieder und Arien mit der gebürtigen Wehrerin und Mezzosopranistin Jessica Poppe, dem Tenor Lukas Schmidt und Hedyet Djeddikar am Piano. Das Lorenzen-Rectial mit dem Pianisten Wolfram Lorenzen findet mit Frédérik Chopin und Franz Liszt seine Fortsetzung. Der Einführungsabend findet wieder mit Dirigent Georg Mais und dem Pianisten Aaron Löchle vor dem jeweiligen Konzert statt.

Lesungen und Ausstellungen: Die drei Herbstlesungen in der Mediathek stehen unter dem Motto „Biografien“. Hansjörg Schneider, Inge Barth-Grözinger und Karl-Heinz Ott lesen hierzu im Oktober aus ihren Werken. Auch in der Stadtbibliothek Schopfheim sind wieder Lesungen geplant, kündigt Häußer-Ühlin an. Bis auf die erste Lesung mit Werner Weimar-Mazur standen die Termine bei Drucklegung des Programms aber noch nicht fest. Hinsichtlich der Ausstellungen in beiden Städten finden sich wieder eine große Bandbreite lokale Künstler. Höhepunkt im nächsten Jahr wird dann die Preisträgerausstellung des Lothar-Späth-Förderpreises, welche nach den Plänen des Kulturamstleiters Johannes Wölfl zukünftig noch mehr Gewicht bekommen soll.