Hochrhein vor 1 Stunde

Kinderbetreuung: Ist eine private Regelung in Zeiten von Corona erlaubt?

Die Schulen und Kindergärten sind geschlossen. Immer mehr Privatpersonen bieten in den sozialen Netzwerken ihre Hilfe bei der Betreuung an – auch am Hochrhein. Doch wie sieht das eigentlich rechtlich aus?