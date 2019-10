Hochrheinbahn vor 2 Stunden

Fahrgäste warten vergeblich auf die Busse, die sie anstelle der Regionalbahn befördern sollen

Der Schienenersatzverkehr zwischen Albbruck und Bad Säckingen startete am Freitag mit einer Panne. An den Haltestellen in Bad Säckingen, Murg, Laufenburg und Albbruck warteten die Fahrgäste morgens vergeblich auf die Busse, die sie anstelle der Regionalbahn befördern sollten.