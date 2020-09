„Die Wucht, mit der es uns trifft, ist gewaltig“, beschreibt Helge von Gilsa die Auswirkungen des Klimawandels auf die heimischen Wälder. Der Leiter des Kreisforstamts untermauert seine Aussage mit Zahlen: Aktuelle Satellitenaufnahmen zeigten, dass 2000 Hektar Waldfläche im Landkreis Waldshut abgestorben seien. Im vergangenen Jahr waren es noch 1200 Hektar.

„Der Fortschritt ist schnell. Die Hälfte unserer Fichtenwälder ist gefährdet“, berichtet von Gilsa bei einem kommunalpolitischen Gespräch zwischen dem Fraktionsvorsitzenden der Grünen im baden-württembergischen Landtag, Andreas Schwarz (Wahlkreis Kirchheim unter Teck), dem Waldshuter Landrat Martin Kistler sowie Bürgermeistern und Kreisräten diese Woche in Waldhaus-Remetschwiel.

Andreas Schwarz ist Vorsitzender der Grünen-Fraktion im baden-württembergischen Landtag. | Bild: Juliane Schlichter

Zur Person: Andreas Schwarz Andreas Schwarz ist seit Mai 2016 Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg, dem er seit 2011 angehört. In der Legislaturperiode von 2011 bis 2016 war er Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr und Infrastruktur sowie kommunalpolitischer Sprecher. Schwarz wurde 1979 in Nürtingen geboren und wuchs in Kirchheim unter Teck auf. Der studierte Witschaftsjurist ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Wie wichtig der Wald als Rohstofflieferant ist, zeigt der Landrat auf: Mit den Unternehmen Gutex in Aichen, Bauer Wohnfaszination in Tiefenhäusern, Holzbau Bruno Kaiser in Bernau sowie Holzbau Amann und Lignotrend in Weilheim seien gleich fünf holzverarbeitende Betriebe im Landkreis ansässig. „Unsere big five“, sagt Martin Kistler stolz, und Andreas Schwarz nennt Waldshut einen „Vorzeigelandkreis in Sachen Holzwirtschaft„.

Schwarz, der von Kistler im vergangenen Jahr bei einer gemeinsamen Fahrt mit der Sauschwänzlebahn in den Landkreis Waldshut eingeladen worden war, ist der Meinung: „Holz ist für mich der Baustoff der Zukunft.“ Nicht nur aus ökologischen Gründen, da der Bau von Holzhäusern gegenüber Häusern aus mineralischen Baustoffen klimaschonender sei, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, so der 41-jährige Politiker.

Für die Grünen-Kreisrätin Ruth Cremer-Ricken aus Bad Säckingen kommt ein weiterer Faktor hinzu: „Der Erholungswert des Waldes findet in der öffentlichen Diskussion nicht statt.“ Wie wichtig die Forstgebiete für Freizeitaktivitäten seien, habe sich in der aktuellen Corona-Krise insbesondere während des Lockdowns gezeigt.

Weitere Themen beim Politiker-Gespräch Fluglärm Rosemarie Hartmann, Grünen-Kreisrätin aus Klettgau, treibt nach eigener Aussage seit Jahren der Fluglärm um. „Wegen Corona hatten wir paradiesische Zustände“, berichtet sie. Aufgrund der weltweiten Pandemie habe es viel weniger Flugbewegungen über dem deutsch-schweizerischen Grenzgebiet gegeben. „Ich weiß, das ist ein Thema für Berlin und Bern, aber auch das Land muss ein Signal setzen, damit wir Ruhe bekommen“, merkt Hartmann an. Andreas Schwarz sagt voraus, dass „es viele Kurzstreckenflüge künftig nicht mehr geben wird“. Er selbst sei in diesem Jahr noch kein einziges Mal nach Berlin geflogen, da alle Konferenzen per Videotelefonie abgehalten werden. Was den erforderlichen Fluglärm-Staatsvertrag betrifft, „liegt der Ball in der Schweiz„, betont Schwarz. Finanzen „Ich mache mir weniger Sorgen um den Haushalt 2020 als 2021“, sagt der Bad Säckinger Bürgermeister Alexander Guhl, der findet, Bund und Land haben bei den Schlüsselzuweisungen während der Corona-Krise einen „guten Job gemacht“. „Wir werden Sie nicht im Stich lassen“, sagt Andreas Schwarz an die Gemeindeoberhäupter aus dem Landkreis Waldshut gewandt. Er wolle jetzt Investitionen auslösen und die Digitalisierung stärken, „damit wir 2022 wieder mehr Steuereinnahmen haben“.

Tobias Gantert, Bürgermeister von Ühlingen-Birkendorf, einer Gemeinde mit besonders großen Waldschäden, erinnert daran, dass zahlreiche Politiker, allen voran Ministerpräsident Winfried Kretschmann, den Landkreis Waldshut im vergangenen Jahr besuchten, um sich vor Ort ein Bild von den Schäden im Forst zu machen. „Viel kam dabei nicht rum“, sagt er mit Blick auf mögliche Fördermittel.

Andreas Schwarz kündigt in Waldhaus an, einen runden Tisch zum Thema Holzwirtschaft bei Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut anzuregen. „Ich werde mich persönlich darum kümmern“, verspricht der Grünen-Politiker.