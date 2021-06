von sk

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Kreis Lörrach am Sonntag einen Inzidenzwert von 24,9 veröffentlicht hat, tritt ab Montag, 7. Juni, die Öffnungsstufe 3 in Kraft, schreibt das Landratsamt Lörrach in einer Pressemitteilung. Für den Besuch von Einrichtungen gelten Test- und Hygienekonzept (tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen sowie Kontaktdokumentation).

Was ab Montag, 7. Juni, erlaubt und geöffnet ist

Lehrveranstaltungen an Hochschulen und Akademien bis 250 Personen innen. Vortrags- und Informationsveranstaltungen bis 500 Personen außen, bis 250 Personen innen.

Gastronomie (6 bis 1 Uhr) innen ein Gast pro 2,5 Quadratmeter, Tische mit 1,5 Metern Abstand und außen unter Einhaltung der AHA-Regeln, Shisha- und Raucherbars (6 bis 1 Uhr) Rauchen nur im Freien, innen ein Gast pro 2,5 Quadratmeter, Tische mit 1,5 Metern Abstand außen mit AHA-Regeln.

Messen, Ausstellungen, Kongresse (eine Person pro zehn Quadratmeter).

Veranstaltungen, wie nicht notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben oder Ähnlichem mit bis zu 500 Personen außen und 250 Personen innen.

Kulturveranstaltungen (Theater, Oper, Kulturhaus, Kino und Ähnliches) innen bis zu 250 Personen und außen bis zu 500 Personen.

Freizeitparks und sonstige Freizeiteinrichtungen (eine Person pro zehn Quadratmeter).

Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder innen und außen (eine Person pro zehn Quadratmeter).

Vergnügungsstätten wie Spielhallen und Wettvermittlung (6 bis 1 Uhr) ein Gast pro 2,5 Quadratmeter, mit 1,5 Metern Abstand AHA-Regeln, Rauchen nur im Freien.

Wettkampfveranstaltungen des Spitzen- und Profisports ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer außen und innen bis 250 Zuschauer. Wettkampfveranstaltungen des kontaktarmen Amateursports ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl bis 500 Zuschauer außen und innen bis 250 Zuschauer.

Weitere Lockerungen

Zusätzliche Lockerungen, beispielsweise der Wegfall der Testpflicht im Außenbereichen von Gastronomie, Veranstaltungen und Einrichtungen, werden möglich, sobald die 7-Tages-Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Wert von 35 liegt. Laut RKI lag der Kreis Lörrach am Sonntag erstmals unter diesem Wert. Sollte dieser Trend anhalten und die Inzidenz fünf Tage lang den Wert 35 nicht überschreiten, würden zum Ende der Woche die nächsten Lockerungen in Kraft treten, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Landratsamts Lörrach.