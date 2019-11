von Eva Baumgartner

Bald ist es soweit, der neue Recyclinghof in Grießen wird in wenigen Wochen seine Tore öffnen. Rund 200.000 Euro hat der Landkreis in die Hand genommen, um in Klettgau einen neuen, benutzerfreundlichen Recyclinghof zu bauen. Nächste Woche wird die 2000 Quadratmeter große Fäche asphaltiert und kurz darauf eingezäunt. Das Grundstück beim Bauhof in Grießen wurde vom Landkreis von der Gemeinde gepachtet, der Betreiber wird das Amt für Abfallwirtschaft sein.

Bereits am Samstag, 14. Dezember, 12 Uhr, wird der neue Platz feierlich im Beisein des Landrates Martin Kistler, den Vertretern des Abfallwirtschaftsamtes, des Klettgauer Bürgermeisters Ozan Topcuogullari und dem Gemeinderat feierlich eröffnet, dazu ist auch die Bevölkerung herzlich eingeladen. Aber erst am Montag, 16. Dezember, ab 14 Uhr, geht der Betrieb los, dann kann erstmals Abfall abgegeben werden.

Schon lange stand der Erzinger Recyclinghof in der Kritk: zu beengt, wenig bedienungsfreundlich waren die Hauptkritikpunkte. Zu den Stoßzeiten kam es auf dem Gelände des Öfteren zu Blechschäden aufgrund der engen Platzverhältnisse, schwere Grünabfallsäcke müssen mühsam hochgehoben und in die Container geworfen werden, für ältere Menschen ein Unding.

Auch zu Staus und Wartezeiten kam es ab und an, da die Einfahrt gleichzeitig auch die Ausfahrt ist. Mit dem neuen Standort in Grießen soll sich das nun alles ändern. Die Einfahrt dort wird über die Straße „Im Kies“ erfolgen, die Ausfahrt über die Bahnhofsstraße.

Schwere Abfälle einfach entsorgen

Eine wesentliche Neuerung ist die zweispurig befahrbare, sechs Meter breite Rampe, an deren beiden Seiten die 30 Kubikmeter fassenden Großmulden für die schweren Abfälle stehen. Auf der einen Seite können die kontaminierten Abfälle, wie Grünabfall und Schrott, ohne hochzuheben reingekippt werden, auf der anderen Seite steht die Großmulde für den Sperrmüll, Letzteres ist bei der Bevölkerung besonders hochwillkommen, die Anmeldung und die Wartezeiten bis zur Abholung des Sperrmülls erübrigen sich, zumindest für die mobilen Klettgauer.

Die Glas- und Altkleidercontainer werden jederzeit zugänglich sein, alles andere muss zu den Öffnungszeiten entsorgt werden. Auch diese sind geändert und bürgerfreundlicher. Montags und freitags ist der Recyclinghof von 14 bis 17 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 15 Uhr. Gleich in der Nähe der Einfahrt befindet sich das Betreuerhäuschen, dort sind die Sperrmüllkarten abzugeben. Neu ist auch eine Toilette, die von den Kunden benutzt werden kann.

Hansjörg Rotzinger, beim Amt für Abfallwirtschaft verantwortlich für die Recyclinghöfe, stellt zufrieden fest: „Klettgau hat jetzt einen schönen großzügigen Recycling-Hof“. Und die Personalfrage werde in nahe Zukunft geklärt sein, versichert er.