Die Kosten des Neubaus der Gemeindehalle in Geißlingen erregten die Gemüter in der jüngsten Gemeinderatsitzung. Viele Geißlinger kamen in die Sitzung und nutzten die Gelegenheit, wie ein Vertreter des Musikvereines, auf die dringende Notwendigkeit der neuen Halle hinzuweisen.

Die beauftragten Architekten informierten in der Sitzung über die aktuelle Kostenentwicklung. Sie rechnen mit Kosten von rund 6,75 Millionen Euro, darin sind bereits Förderungs- und Zuschusszusagen von rund 680.000 Euro eingerechnet. Eine mögliche ELR-Förderung in Höhe von rund einer Million Euro ist noch abzuwarten. Auch die konjunkturbedingten Zuschläge wurden in der aktuellen Berechnung berücksichtigt.

Eigentlich liegt die Kostenschätzung für den Neubau der Gemeindehalle Geißlingen schon seit mehr als einem Jahr auf dem Tisch, die Architekten veranschlagten damals schon Kosten von 6,7 Millionen Euro. Dennoch scheinen sich mehrere Räte nun mit der Summe schwerzutun.

Der Hintergrund Der Ortsteil Geißlingen braucht eine neue Gemeindehalle. Bereits 2017 entschied sich der damalige Gemeinderat für einen Neubau, da der alte Gemeindesaal in marodem Zustand ist und nur noch unter Auflagen genutzt werden kann. Eine Sanierung wurde verworfen. Nach einem Architektenwettbewerb erhielt die Architektengemeinschaft D‘Aloisio und Sautter den Zuschlag. Ihre erste Kostenberechnung lag im November 2020 vor und lag damals bei 6,75 Millionen Euro – so wie auch aktuell. Die neue Halle wird am westlichen Ortsrand, nördlich des Fußballplatzes gebaut werden. Der Bauantrag ist zur Genehmigung eingereicht. Die Ausschreibungen sind vorbereitet, der Antrag auf ELR-Förderung ist gestellt und ist noch abzuwarten.

Im Vorfeld der Sitzung kursierte ein E-Mail von neun Klettgauer Bürgern, in der sie erklärten, dass eine derart „überdimensionierte Halle nicht im Sinne aller Klettgauer Bürger“ sei. Sie forderten einen einfacheren und preisgünstigeren Neubau, mit den ersparten Millionen könne zum Beispiel ein überfälliges Ärztehaus gebaut werden.

Dies und auch andere Stimmen aus der Bevölkerung hatten wohl auch mehrere Gemeinderäte im Hinterkopf. So vermutlich auch Gemeinderat Paul Brack: „Ich habe Bauchschmerzen angesichts der hohen Baukosten.“ Er kritisierte die fehlende Transparenz und die mangelnde Kommunikation.

Ähnlich ging es auch Patrick Siebler, er stellte die gefällte Entscheidung für dieses „kostspielige Hallenmodell“ in Frage. Dass eine neue Halle in Geißlingen gebaut werden muss, stellte er nicht in Abrede, aber: „Wir müssen noch einmal darüber reden.“

Eine klare Position vertrat Bürgermeister Ozan Topcuogullari: „Jetzt verzögern oder verkleinern, dann wird es ungleich teurer.“ Nach vier Jahren Planung und bei lang bekannter Kostenberechnung dürfe kein Rückzieher gemacht werden. Außerdem gab er zu bedenken, dass dieser Neubau dem Bedarf angepasst sei, dies auf 80 Jahre hinaus. Die neue Halle sei nicht nur für die Geißlinger, sondern für alle Klettgauer, denn sie eigne sich auch für größere Kulturveranstaltungen.

Aus der Fraktion der Befürworter meldete sich Sabine Budde zu Wort: „Bereits vor einem Jahr waren die Baukosten klar, jetzt müssen wir es durchziehen.“ Rosemarie Hartmann appellierte, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, außerdem nage Klettgau nicht am Hungertuch.

Zum derzeitigen Stand der Dinge informierte Architekt Bernd Sautter, dass die Antwort über den Förderbescheid aus ELR-Mitteln vermutlich im März eintreffen werde, dann erst können die bereits vorbereiteten Ausschreibungen erfolgen. Im besten Falle könne der Bau dann im Sommer 2022 starten.