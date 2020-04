von Thomas Güntert

„Die Bürger im Jestetter Zipfel sind im Bereich des öffentlichen Verkehrs von der Grundversorgung abgeschnitten, das ist ein katastrophaler Zustand“, sagte die Jestetter Bürgermeisterin Ira Sattler. Pendler müssen derzeit zum Teil lange Umwege in Kauf nehmen.

Als die Landesgrenze am 16. März geschlossen wurde, fuhr die Regionalbahn S9 zwischen Schaffhausen und Zürich-Hauptbahnhof noch fahrplanmäßig weiter. Die Züge waren schwach besetzt, die Schweizer Grenzwache nur sehr selten und der deutsche Zoll überhaupt nie anzutreffen.

Ab dem 20. März fuhren bereits etliche Züge ohne Ankündigung und Halt durch Jestetten und Lottstetten. Bürgermeisterin Ira Sattler erklärte, dass durch Intervention der Schaffhauser Kantonsregierung, des Schweizer Botschafters sowie von Landrat Martin Kistler erreicht wurde, dass die Züge an den beiden deutschen Bahnhöfen wieder halten.

Wie gehen Pendler mit der Situation um? Ramon Kübler, Kickbox-Europameister aus Jestetten „Mein Gym in Jestetten ist im Moment geschlossen, aber ich gebe von dort aus Online-Kickbox-Stunden. Um von meinem Wohnort Gottmadingen nach Jestetten zu kommen, muss ich den Umweg über Tengen und Erzingen fahren. Statt einer halben Stunde bin ich nun eine Stunde und 15 Minuten unterwegs. Es ist seltsam, wenn man direkt am Bahnhof wohnt und nicht nach Jestetten fahren kann, weil kein Zug fährt.“ Norbert Hohenbichler aus Lottstetten „Ich arbeite in Oerlikon und fahre nun mit dem Fahrrad über das Hauptzollamt Lottstetten/Solgen zum Bahnhof nach Rafz. Mir stößt dabei auf, dass Velofahrer nur über die gefährliche B 27 nach Rafz gelangen können. Warum kann nicht zumindest ein reduziertes Angebot der Bahn aufrecht erhalten bleiben? Oder warum kann der kleine Zoll auf der für Velofahrer wichtigen Achse Rafz-Schaffhausen nicht geöffnet bleiben?“ Bernhard Wick aus Lottstetten arbeitet in Rielasingen „Durch die Schweiz habe ich 35 Kilometer bis zu meiner Arbeitsstelle. Müsste ich außen rum fahren, wären es rund 100 Kilometer. Ich bin derzeit krank geschrieben, ich sollte eine Operation haben, doch die kann momentan nicht durchgeführt werden. Nun bin ich zu Hause. Es ist zwar ärgerlich, dass die OP nicht gemacht wird, aber so bleibt mir wenigstens die Fahrerei erspart.“

Dieser Erfolg war aber nur von kurzer Dauer. Am 27. März hat sich die Rechtslage bereits wieder geändert: Die Jestetter Bürgermeisterin wurde vom Schaffhauser Regierungspräsidenten Martin Kessler informiert, dass die deutsche Bundespolizeidirektion die Einstellung des grenzüberschreitenden Bahnverkehrs zwischen Deutschland und der Schweiz zum 30. März angeordnet hat.

Daraufhin hat Ira Sattler an das Bundesinnenministerium geschrieben, Landrat Martin Kistler hat die Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner und Rita Schwarzelühr-Sutter eingeschaltet und sich an den Präsidenten der Bundespolizeidirektion Stuttgart gewandt. Der Schaffhauser Regierungspräsident hat zudem ein Protestschreiben verfasst.

„Alles vergeblich“, sagte Ira Sattler. Die SBB teilte am 3. April mit, dass der Wegfall der Halte in Jestetten und Lottstetten vorerst bis zum 20. April gelten soll. „Ob wir den grenzüberschreitenden Bahnverkehr wieder zum Laufen bekommen, wird entscheidend davon abhängen, wie beide Staaten künftig mit den Einreiseverboten und Grenzkontrollen umgehen werden“, schätzt die Jestetter Bürgermeisterin.