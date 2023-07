Die Schaffhauser Straße in Wil bis zur Landesgrenze beim Zollamt Solgen wird vom 15. Juli bis Ende August gesperrt. Grund sind Baumaßnahmen.

Was wird an der Straße gemacht?

Das Tiefbauamt des Kantons Zürich will den kompletten Straßenkörper erneuern. Alle Belagsschichten, der Unterbau, die Straßenentwässerung und die Randabschlüsse werden erneuert und die bestehende Verkehrsmessstelle modernisiert. Die Vorbereitungsarbeiten haben bereits am 10. Juli begonnen. Hier rechnet das Tiefbauamt des Kantons Zürich mit „kleineren Verkehrseinschränkungen“.

Was bedeutet die Sperrung für den Verkehr?

Diese Sperrung führt zu großen Einschränkungen, ist doch diese Strecke ein Teil der Verbindung von Schaffhausen nach Zürich.

Mit mehr als 20.000 Fahrzeugen am Tag ist sie eine der wichtigsten Verkehrsadern. Dies führt nicht nur in der Schweiz zu Behinderungen, sondern schneidet die B27 auch vom direkten Weg nach Zürich ab.

Wie wird der Verkehr umgeleitet?

Der Verkehr Richtung Schweiz wird in dieser Zeit durch Lottstetten und Rafz nach Eglisau geführt. Der Verkehr Richtung Deutschland wird über Nack umgeleitet. Der Lastwagenverkehr wird über Andelfingen und Flaach geleitet, für den Fernverkehr gibt es eine weiträumige Umfahrung über Winterthur

Die Umleitungsplanung. Einreise in die Schweiz erfolgt über Lottstetten, die Einreise nach Deutschland über Nack. | Bild: Gemeinde Lottstetten

Die Wareneinfuhr nach Deutschland ist in Nack während der Arbeiten nicht möglich.

Auch für den Fahrradverkehr werden lokale Umleitungen eingerichtet.

Was bedeuten die Bauarbeiten für den Verkehr in Lottstetten?

Für die Einwohner Lottstettens ist diese Sperrung eine erneute Belastung, da der Verkehr mitten durchs Dorf und eben nicht über die Umgehungsstraße geleitet wird. Die Auswirkungen auf das kleine Örtchen Nack dürften noch gravierender sein.

Für den Einkaufstourismus ist diese Sperrung ebenfalls eine Herausforderung, da die Ausfuhrzettel im kleinen Zollamt beim Schneckenberg (Abfertigungsstelle Dorf) abgestempelt werden. Insofern sind hier Staus vorprogrammiert.

Was ändert sich bei der Zollabfertigung?

Wie das Hauptzollamt Singen in einer Mitteilung informiert, wird das Zollamt Lottstetten während der Baumaßnahmen gesperrt.

In dieser Zeit erfolgen sämtliche Einfuhrabfertigungen am Zollamt Jestetten. Die Ausfuhranmeldungen im gewerblichen grenzüberschreitenden Warenverkehr sowie Ausfuhr- und Abnehmerbescheinigungen im nichtkommerziellen Reiseverkehr (Ausfuhrscheine) werden am Zollamt Lottstetten – Abfertigungsstelle Dorf, Laubschochenstraße 28, abgefertigt.