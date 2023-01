Poptitan und Jury-Mitglied der Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) Dieter Bohlen hat den Auftritt von Tarkan Simsek aus Jestetten abgebrochen und sagte: „Du kannst einfach nicht singen. Die Stimme klingt wie eine Katze.“

Die restlichen Jury-Mitglieder schlossen sich dieser Meinung an. „Das war absolut gar nichts“, sagte Sängerin Leony. Pietro Lombardi äußerte sich mit den Worten: „Es ist nicht so gut, leider.“

Auch Betteln bringt nichts

Simsek nahm die Niederlage allerdings nicht so einfach hin und wollte die Jury mit einem zweiten Lied überzeugen: „Ich bin hier und gebe mir wirklich Mühe.“ Als der Jestetter aufhörte „Rolling in the Deep“ von Adele zu singen, sagte der Poptitan: „Irgendjemand in deiner Familie oder von deinen Freunden muss dir doch sagen, dass du nicht singen kannst.“

Leony riet Simsek sogar, das Singen ganz aufzuhören, um sich auf andere Dinge konzentrieren zu können. „Mach irgendwas, wo du strahlen kannst – aber nicht singen“, waren ihre Worte. Auch ein dritter Versuch mit dem Lied „Ein Bett im Kornfeld“ änderte ihre Meinung nicht.

Als Tarkan Simsek anfängt darum zu betteln, dass er in die zweite Runde kommt, greift ein Mitarbeiter der Sendung ein und begleitete ihn zur Türe. Simseks Fazit: „Ich möchte trotzdem weitermachen und für mich singen.“