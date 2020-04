von Ingrid Ploss

Der Dorfladen Altenburg fungiert auch in Corona-Zeiten als Nahversorger und durfte so seine Türen offen halten, um für seine Kunden mit einem breit gefächerten Angebot da zu sein. Seit Juli 2013 bietet der „Nachbarschaftsladen“ Grundnahrungsmittel, frische Backwaren, Obst und Gemüse sowie Produkte des täglichen Bedarfs zu fairen Preisen als eingetragene Genossenschaft.

Der Dorfladen in Altenburg – ausserhalb von Corona-Zeiten auch beliebter Dorftreffpunkt. | Bild: Ingrid Ploss

Allerdings ist es mit dem Treffpunkt zum „Dorfschwatz“ im Moment vorbei. Um den nötigen Abstand wahren zu können, dürfen jeweils nur drei Kunden mit Einkaufskörben den Laden betreten. Zum Schutz der Verkäuferinnen sowie der Käufer ist im Kassenbereich eine Scheibe angebracht worden.

Jestetten/Lottstetten Züge halten derzeit nicht im Jestetter Zipfel – was das für Pendler bedeutet Das könnte Sie auch interessieren

In Zusammenarbeit mit dem DRK, Koordinator Thomas Wipf, wurde ein Lieferservice eingerichtet. Personen mit besonderem Risiko, zu erkranken, ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen können diesen nutzen und sich Waren nach Hause liefern lassen. Per Fax oder am Telefon werden morgens die Bestellungen entgegengenommen und ab etwa 17 Uhr ausgeliefert.

Der Dorfladen Der Dorfladen Altenburg ist seit 5. Juli 2013 als Genossenschaft registriert und zählt 335 Mitglieder. Aufsichtsratsvorsitzende ist Petra Binkert, ihr Stellvertreter Bernd Wipf. Zum Vorstand gehören als Vorsitzende Daniela Bär, Kurt Külling und Geschäftsführerin Gabriele Lang. Kontakt: Dorfladen Altenburg, Dorfstraße 16, Telefon 07745/927 00 48, Fax 07745/927 00 49, oder per E-Mail (info@dorfladen-altenburg.de).

Die beiden jungen DRK-Mitarbeiter Richard Lang und Marco Binzer fahren dann die Warenkisten bis an die Haustür. „Dieser Service wird bisher gut angenommen, vorwiegend von älteren Menschen“, sagt Geschäftsführerin Gabriele Lang. Drei bis fünf Kisten täglich kommen so zur Auslieferung. Die Wege der Fahrer führen hauptsächlich nach Jestetten. Sogar bis Dettighofen wird ausgeliefert.

Jestetten Schweizer Landwirt soll Wiese im Jestetter Zipfel illegal umgepflügt und eingesät haben Das könnte Sie auch interessieren

Die Altenburger selbst können die bestellten Waren auch hinter dem Laden abholen. Das Geld wird in Umschlägen hinterlegt. So funktioniert das kontaktlose Einkaufen hervorragend und den einheimischen treuen Kunden ist dieser Service eine große Hilfe. „Es herrscht besonders hier in Altenburg sowie in der gesamten Region ein guter Nachbarschafts-Zusammenhalt, respektvoll und hilfsbereit. Das ist in dieser Zeit sehr wichtig, und wir sind alle froh, dass das so gut funktioniert“, freut sich Gabriele Lang.