Seit 15. Juli wird in der Schweizer Nachbarschaft von Lottstetten gebaut, ab Montag, 24. Juli, stehen auch Arbeiten auf der deutschen Seite an. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) informiert, wird die B27 zwischen der Zollanlage Lottstetten (Kreis Waldshut) und der Abfahrt in Richtung Lottstetten auf einer Länge von rund 2,25 Kilometern saniert.

Wann beginnen die Arbeiten?

Die Bauarbeiten beginnen laut Auskunft des Regierungspräsidiums am Montag, 24. Juli. Sie sollen bis zum Ende der Schulferien Anfang

September abgeschlossen sein.

Warum werden die Arbeiten gerade jetzt erledigt?

„Da auf Schweizer Seite derzeit die Schaffhauser Straße, die zur Zollanlage Lottstetten führt, wegen Bauarbeiten komplett gesperrt ist, kann der Abschnitt an der B 27 bis zur Abfahrt in Richtung des Lottstetter Ortsteils Nack für die Sanierungsarbeiten bis Samstag, 19. August, voll gesperrt werden, ohne für weitere Verkehrsbeschränkungen zu sorgen“, schreibt das Regierungspräsidium in seiner Mitteilung.

Was bedeuten die Arbeiten für den Verkehr?

Während der Bauarbeiten auf der B27 wird der aus der Schweiz kommende Verkehr über die Nacker Straße (L 165 A) auf die B 27

zurückgeführt.

In die Schweiz wird der Verkehr über die Anschlussstelle Lottstetten/Balm und die Hauptstraße (K 6580) durch Lottstetten zum

Grenzübergang Rafz geführt. Neben der Fahrbahnsanierung soll auch der seitlichen Kurzzeitparkplatz am Zoll erweitert werden.

Welche Arbeiten werden in welchem Zeitraum erledigt?

Ab 19. August

Für die weitere Sanierung der B 27 steht ab 19. August jeweils nur eine Fahrspur zur Verfügung. Je nach Baufortschritt können Verkehrsteilnehmer aus der Schweiz oder aus Richtung Lottstetten die Bundesstraße einspurig nutzen.

Der Verkehr in die jeweils andere Richtung wird ab der Anschlussstelle Nack durch Lottstetten (L 165 A und K 6580) zur Anschlussstelle Lotstetten/Balm umgeleitet.

26. bis 28. August

Für den Einbau der Fahrbahndecke muss die Bundesstraße von Samstag, 26. August, ab 17 Uhr bis Montag, 28. August, 6 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Nack und der Anschlussstelle Lottstetten/Balm voll gesperrt werden.

Das Regierungspräsidium teilt in diesem Zusammenhang mit, dass Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Lottstetten oder der Schweiz unterwegs sind, zu längeren Wartezeiten kommen kann, weil der Verkehr an der Anschlussstelle Lottstetten/Balm über die Auffahrt zur B 27 wechselseitig per Ampel geregelt wird.

Bis Anfang September

Im Anschluss kann die Bundesstraße für die restlichen Arbeiten (Randabdichtungen, Bankettarbeiten, Fahrbahnmarkierung und dem Einbau von Leitplanken) bis voraussichtlich Freitag, 8. September, nur abschnittsweise einspurig befahr werden. Der Verkehr der jeweils anderen Richtung wird in dieser Zeit wieder durch Lotstetten geleitet.